"Kuba je na kraju puta, žele sporazum sa Amerikom": Oglasio se Tramp o odnosima dvije zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kuba želi sporazum sa SAD i da su pregovori u toku, navodeći da je ta zemlja "na kraju puta" i spremna za dogovor poslije više od 50 godina.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kuba želi da postigne sporazum i da su pregovori u toku. Govoreći na okupljanju latinoameričkih lidera "Štit Amerike" u Majamiju na Floridi, Tramp je rekao da je Kuba "na kraju puta".

"Žele da pregovaraju i pregovaraju sa Markom Rubiom, sa mnom i sa još nekima. Mislim da bi se sporazum sa Kubom postigao vrlo lako", naglasio je.

"Kuba je spremna, poslije 50 godina"

Tramp je juče u telefonskom intervjuu za američki CNN rekao da je uvjeren da je Kuba na ivici kolapsa.

"Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti", naglasio je, hvaleći pritom vojne uspjehe Sjedinjenih Država tokom svog drugog mandata.

Istovremeno tvrdi da Havana želi sporazum:

"Žele da postignu dogovor, pa ću tamo poslati državnog sekretara Marka Rubija i vidjećemo kako će to funkcionisati. Trenutno smo zaista fokusirani na ovo. Imamo mnogo vremena, ali Kuba je spremna, poslije 50 godina."

Ovakve Trampove izjave nisu novost. Već krajem januara rekao je da je "Kuba zaista nacija koja je veoma blizu propasti". Poručio je i da je karipska država dobijala novac i naftu iz Venecuele, ali da to nakon intervencije SAD više nije moguće.

Odnosi napeti već decenijama

Američke snage preuzele su kontrolu nad nekoliko naftnih tankera. Tramp je ranije najavio da će uvesti "potpunu i sveobuhvatnu blokadu za sve sankcionisane naftne tankere koji ulaze i izlaze iz Venecuele".

Ranije je takođe najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube, ali do sada se nisu ostvarili ni aneksija ni raspad zemlje, sa učešćem SAD ili bez njega.

Odnosi između Havane i Vašingtona napeti su već decenijama. Trenutno se autoritarna karipska država nalazi u najtežoj ekonomskoj krizi od revolucije Fidela Kastra 1959. godine.

Između ostalog, u zemlji vlada nestašica goriva. Ako Sjedinjene Države trajno blokiraju snabdijevanje naftom iz Venecuele, kubanska ekonomija mogla bi u potpunosti da se uruši.

