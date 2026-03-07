Predsjednik UAE uputio oštru poruku: "Nismo lak plijen, Emirati imaju debelu kožu"

Predsjednik UAE Mohamed bin Zajed Al Nahjan oglasio se nakon iranskih raketnih napada.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zajed Al Nahjan, poručio je da se zemlja nalazi u ratnom razdoblju, ali da je situacija stabilna, upozorivši protivnike da su Emirati spremni na odbranu.

U svom prvom obraćanju otkako je Iran lansirao projektile prema državama Persijskog zaliva, u sklopu osvetničkih napada na američke baze, lider UAE poslao je jasnu poruku stabilnosti i snage. Iako je situacija u regionu napeta, Al Nahjan insistira da unutrašnji poredak nije ugrožen.

"UAE ima gorko meso"

Mohamed bin Zajed Al Nahjan upozorio je sve potencijalne agresore da ne potcjenjuju odbrambene kapacitete njegove zemlje.

"Nemojte se zavaravati izgledom UAE-a. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plijen. Ispunićemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i svim stanovnicima koji su dio naše porodice", naglasio je predsjednik.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su oči svjetske javnosti uprte u Persijski zaliv zbog eskalacije sukoba i raketnih udara koji su destabilizovali vazdušni prostor i bezbjednosnu sliku regiona.