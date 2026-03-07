logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik UAE uputio oštru poruku: "Nismo lak plijen, Emirati imaju debelu kožu"

Predsjednik UAE uputio oštru poruku: "Nismo lak plijen, Emirati imaju debelu kožu"

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik UAE Mohamed bin Zajed Al Nahjan oglasio se nakon iranskih raketnih napada.

al nahjan Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zajed Al Nahjan, poručio je da se zemlja nalazi u ratnom razdoblju, ali da je situacija stabilna, upozorivši protivnike da su Emirati spremni na odbranu.

U svom prvom obraćanju otkako je Iran lansirao projektile prema državama Persijskog zaliva, u sklopu osvetničkih napada na američke baze, lider UAE poslao je jasnu poruku stabilnosti i snage. Iako je situacija u regionu napeta, Al Nahjan insistira da unutrašnji poredak nije ugrožen.

"UAE ima gorko meso"

Mohamed bin Zajed Al Nahjan upozorio je sve potencijalne agresore da ne potcjenjuju odbrambene kapacitete njegove zemlje.

"Nemojte se zavaravati izgledom UAE-a. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plijen. Ispunićemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i svim stanovnicima koji su dio naše porodice", naglasio je predsjednik.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su oči svjetske javnosti uprte u Persijski zaliv zbog eskalacije sukoba i raketnih udara koji su destabilizovali vazdušni prostor i bezbjednosnu sliku regiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UAE Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ