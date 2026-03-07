Evakuacija bh. državljana iz Dubaija će biti nastavljena sredinom naredne sedmice

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić rekao je da neće biti evakuacionog leta iz Dubaija sa bh. državljanima do druge polovine naredne sedmice.

Izvor: Shutterstock

Đokić je informaciju o nastavku evakuacije bh. državljana iz Dubaija potvrdio za BHRT.

Iranski dron pogodio je aerodrom u Dubaiju te je za samo nekoliko stotina metara promašio veliki broj aviona. Nakon toga, odgođeni su svi letovi. Redovnim letom iz Dubaija juče je stigla druga grupa građana Bosne i Hercegovine na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Iz aviokompanija ističu da je sigurnost putnika i posade najveći prioritet. Vijeće ministara BiH osiguralo je 800.000 KM, kako bi se u narednim danima vratili i preostali državljani Bosne i Hercegovine, i to čarter letovima.