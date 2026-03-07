logo
Evakuacija bh. državljana iz Dubaija će biti nastavljena sredinom naredne sedmice

Autor Haris Krhalić Izvor BHRT
Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić rekao je da neće biti evakuacionog leta iz Dubaija sa bh. državljanima do druge polovine naredne sedmice.

Let sa državljanima BiH iz Dubaija planiran za poslijepodne Izvor: Shutterstock

Đokić je informaciju o nastavku evakuacije bh. državljana iz Dubaija potvrdio za BHRT.

Iranski dron pogodio je aerodrom u Dubaiju te je za samo nekoliko stotina metara promašio veliki broj aviona. Nakon toga, odgođeni su svi letovi. Redovnim letom iz Dubaija juče je stigla druga grupa građana Bosne i Hercegovine na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Iz aviokompanija ističu da je sigurnost putnika i posade najveći prioritet. Vijeće ministara BiH osiguralo je 800.000 KM, kako bi se u narednim danima vratili i preostali državljani Bosne i Hercegovine, i to čarter letovima.

