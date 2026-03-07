logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael gađao iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu: Jedna osoba poginula u Dubaiju

Izrael gađao iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu: Jedna osoba poginula u Dubaiju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Izraelsko vazduhoplovstvo prvi put gađalo naftna postrojenja u Teheranu.

teheran eksplozija Izvor: Screeenshot

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo gađalo je iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, rekli su izraelski zvaničnici, što su potvrdili snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Ovo je prvi put od početka aktuelnog rata da je Izrael napao naftnu infrastrukturu u Iranu, prenosi portal "Tajms of Izrael". Izraelski zvaničnici rekli su da će više detalja biti objavljeno naknadno.

Iranska revolucionarna garda istovremeno je objavila da je gađala rafineriju nafte u Haifi, američku vojnu bazu u Bahreinu i američke trupe stacionirane u hotelu "Marina" u Dubaiju.

Jedna osoba poginula je u Dubaiju, kada su na grad pale krhotine od pogođene iranske balističke rakete, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael teheran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ