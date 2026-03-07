Izrael gađao iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu: Jedna osoba poginula u Dubaiju

Izraelsko vazduhoplovstvo prvi put gađalo naftna postrojenja u Teheranu.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo gađalo je iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, rekli su izraelski zvaničnici, što su potvrdili snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Ovo je prvi put od početka aktuelnog rata da je Izrael napao naftnu infrastrukturu u Iranu, prenosi portal "Tajms of Izrael". Izraelski zvaničnici rekli su da će više detalja biti objavljeno naknadno.

Dramatic footage from the fresh attacks in Tehran, Iran.

Iranska revolucionarna garda istovremeno je objavila da je gađala rafineriju nafte u Haifi, američku vojnu bazu u Bahreinu i američke trupe stacionirane u hotelu "Marina" u Dubaiju.

Jedna osoba poginula je u Dubaiju, kada su na grad pale krhotine od pogođene iranske balističke rakete, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata.