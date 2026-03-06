Vlasti upozorile influensere u Dubaiju da im prijeti zatvor zbog objava

Iza glamuroznih videa i izraza solidarnosti sa vlastima, korisnici društvenih mreža sputani su sve strožim zakonima prema kojima se zbog izražavanja neslaganja ili širenja „dezinformacija“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima može završiti i u zatvoru.

Izvor: Instagram printscreen

Dok su Dubai protekle nedjelje pogađali ostaci iranskih projektila, brojni influenseri koji žive u emiratu slali su svojim pratiocima poruke o životu u "najsigurnijoj zemlji na svijetu".

Međutim, iza glamuroznih videa i izraza solidarnosti sa vlastima, korisnici društvenih mreža sputani su sve strožim zakonima prema kojima se zbog izražavanja neslaganja ili širenja "dezinformacija" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima može završiti i u zatvoru.

Gotovo nedjelju dana stanovnici i turisti Dubaija bili su u stanju visoke pripravnosti jer su luksuzni hoteli, aerodromi i druge zgrade pogođeni ostacima presretnutih iranskih projektila. U subotu uveče, krhotine su pogodile hotel Fairmont The Palm na poznatom vještačkom ostrvu Palm Jumeirah, a snimci su prikazivali plamen u atrijumu zgrade. Sljedećeg jutra, dijelovi drugog projektila pali su blizu Međunarodnog aerodroma Dubai, a zabilježena su oštećenja i na drugim lokacijama poput hotela Burj Al Arab.

"Ovako izgleda sigurnost"

Uprkos haotičnim scenama, poznati influenseri insistirali su da nema razloga za paniku. Mnogi su objavljivali video-snimke sa istim uvodom: "Živiš u Dubaiju, zar se ne bojiš?"

U jednom viralnom videu, influenserka Juli E, koju prati više od 60.000 ljudi, prikazuje sebe uplašenu, a zatim se snimak prebacuje na vladara Dubaija, šeika Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uz riječi: "Ne, jer znam ko nas štiti." Slične objave dijelili su i drugi, poput Kanvala Kana, koji se opisuje kao licencirani influenser u toj zemlji.

Poznata lica poput bivše britanske rijaliti zvijezde Viki Patison poručila su pratiocima da je prikaz "bombardovanja Dubaija" bio "hiperboličan", dodajući: "Putem vladinih kanala savjetovano nam je da nadležni presreću projektile kompetentno i efikasno, a ono što je izazvalo štetu zapravo su bile padajuće krhotine."

Petra Eklston (kćerka Slavice Eklestone, poznate i kao najbogatije Hrvatice) objavila je: "Ovako izgleda sigurnost. Ovako izgleda otpornost. Ovo su Ujedinjeni Arapski Emirati."

Luisa Zisman, još jedna rijaliti zvijezda, rekla je da je čula borbeni avion i dodala: "Toliko su dobri u presretanju projektila… Ovo je najsigurnija zemlja na svijetu."

Džuli E je kasnije odbacila optužbe da ju je UAE platio za objavu, rekavši da je "plaćena" bezbjednošću i prilikama koje je dobila u Dubaiju, piše index.hr.

Pogledajte i objave Biljane Tipsarević nedavno iz Dubaija:

Međutim, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata upozorile su influensere da bi mogli da se suoče sa zatvorom ako objavljuju sadržaj o eskalirajućem sukobu sa Iranom, javlja The Telegraph. Kancelarija javnog tužioca izdala je saopštenje u kojem upozorava na "objavljivanje ili širenje glasina i informacija iz nepoznatih izvora".

U saopštenju se navodi da takve radnje mogu izazvati "zbrku i nanijeti štetu bezbjednosti i stabilnosti društva", kao i da je "širenje glasina zločin".

Ovo upozorenje podstaklo je neke influensere da uklone snimke sa svojih naloga. Jedna lajfstajl influenserka, koja ima milione pratilaca, obrisala je video zapaljenih krhotina ispred svog stana.

"Vlasti Dubaija žele da kontrolišu narativ, to je sigurno. Ovdje postoje stroga pravila o tome šta smije da se kaže", rekla je za The Telegraph.

Dodala je da je uklonila snimak "iz poštovanja prema pravilima UAE-a" nakon što je shvatila da korisnici društvenih mreža "moraju biti veoma oprezni sa onim što govore".



