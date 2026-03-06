logo
"Umjetnost koja nekome treba" 9. aprila u Banjaluci: Aukcija za podršku javnoj kuhinji "Obrok ljubavi"

Autor Nikolina Damjanić
0

Humanitarna aukcija „Umjetnost koja nekome treba“, na kojoj će biti prikupljana sredstva za javnu kuhinju „Obrok ljubavi“, biće održana 9. aprila u foajeu dvorane „Obilićevo“ u Banjaluci.

Autor ilustracije Andrija Cvetković.jpg Izvor: Umjetnost koja nikome ne treba

Organizatori očekuju rekordno izdanje po broju učesnika, umjetničkih djela i prikupljenih sredstava.

Aukcija se organizuje četvrti put, a sav prihod biće namijenjen javnoj kuhinji „Obrok ljubavi“, koju vodi Udruženje građana Mozaik prijateljstva.

Prema riječima Ane Stanarević, akademske slikarke, tattoo umjetnice i članice organizacionog tima, pripreme su već uveliko počele.

„Iako je do događaja ostalo više od mjesec dana, već sada je izgledno da ćemo oboriti prethodne rekorde u pogledu broja učesnika i umjetničkih djela. Spremni smo za to, jer pripremamo vrlo zabavne izmjene u samom konceptu aukcije. Vjerujemo da ćemo nadmašiti i dosadašnje iznose prikupljenih sredstava, jer je podrška javnoj kuhinji sada važnija nego ikada“, rekla je Stanarevićeva.

Organizatori podsjećaju da se javna kuhinja „Obrok ljubavi“ trenutno suočava sa gubitkom prostorija, zbog čega je u toku donatorska akcija za preseljenje u novi prostor.

Izvor: Borislav Brezo

Nikola Rodić, grafički dizajner i fakultetski asistent, izrazio je nadu da će ovogodišnja aukcija dobiti još snažniju podršku domaćih kompanija.

„Kompanije imaju priliku da doniraju novac za izuzetno važan cilj, a zauzvrat izaberu neki od vrhunskih radova koje su ustupili etablirani gradski umjetnici i mladi talenti. Drago nam je što možemo reći da će Tropic i Moj market ponovo biti pokrovitelji aukcije, kao i brend Manja i Banjalučka pivara, ali se nadamo da je to tek početak“, rekao je Rodić.

On je pozvao sve kompanije da podrže akciju i kontaktiraju organizatore putem društvenih mreža kako bi, kako je naveo, na najljepši način spojili umjetnost i humanost.

Aukcija „Umjetnost koja nekome treba“ prvi put je organizovana 2023. godine. U dosadašnja tri izdanja učestvovalo je više od 80 umjetnika i kolektiva, prodato je više od 400 djela i predmeta, a za javnu kuhinju prikupljeno je 25.921 KM.

