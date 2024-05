Humanitarna aukcija "Umjetnost koja nikome ne treba" prikupila više od 10.000 KM za javnu kuhinju (FOTO)

Humanitarna aukcija „Umjetnost koja nikome ne treba“ održana je u srijedu, 8. maja, po drugi put u Domu omladine u Banjaluci. Na ovom događaju prikupljeno je 10.410 KM za korisnike javne kuhinje „Obrok ljubavi“.

Izvor: Umjetnost koja nikome ne treba

Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, prostor Doma omladine bio je suviše tijesan za sve zainteresovane za gotovo 150 djela i predmeta, koje je poklonilo više od 50 umjetnika i kolektiva. Ishod licitacija pozitivno je iznenadio i same organizatore.

„Bili smo sigurni da ćemo prikupiti više sredstava nego prošle godine“, objašnjava Nenad Bosnić, čiji roman „Trosvijet“ se takođe našao na aukciji i dodaje da organizatori nisu očekivali da će udvostručiti iznos.

"Posjetioci su za radove izdvojili 50% više novca nego prethodni put, a kada smo na to dodali sumu koju su izdvojile kompanije kao što su Tropic i Moj market, NLB banka, Smart Office i druge, došli smo do brojki kojima se stvarno niko nije nadao. Želimo da svima njima uputimo najdublju zahvalnost, jer znamo koliko će ova podrška značiti udruženju Mozaik prijateljstva, koje vodi javnu kuhinju", rekao je on.

Muzičarka Andra Kiddo, koja je poklonila premijeru svog singla i spota „Besmrtan“, smatra da su noviteti drugog izdanja bili ključni za pomjeranje ljestvice u odnosu na prvi događaj.

„Jedan od osnovnih ciljeva je bio da proširimo krug kreativaca koji učestvuju i umjetnosti koje su zastupljene, kako bi čitava priča bila sadržanija, šarenija i atraktivnija. Na kraju su upravo komadi nezavisnih modnih dizajnera odlazili za velike iznose, muzičke i plesne izvedbe su naišle na odličan prijem, za tetoviranje i crtanje portreta su se vodile prave licitacijske bitke...

Uz sve fotografije, slike, knjige i druge umjetničke forme koje su od početka okosnica ideje, napravili smo događaj sa kojeg se prosto nije moglo otići, a da se ne kupi barem neka sitnica. Želimo da se zahvalimo mnogo i svim tim ljudima koji su ustupili svoja djela, predmete ili vrijeme, jer je samo zahvaljujući njima bilo moguće ostvariti ovakve rezultate“, poručuje ona.

„Umjetnost koja nikome ne treba“ prvi put je organizovana u julu 2023. godine, kada su prikupljene 5.002 KM, takođe za korisnike javne kuhinje „Obrok ljubavi“. Tada je učestvovalo više od 30 umjetnika i kolektiva te se licitiralo za oko 100 radova.