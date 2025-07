U kojoj ste životnoj fazi? Krug koji birate otkriva da li vam je sve jasno ili ne znate za šta da se uhvatite

U kojoj ste životnoj fazi? Krug koju ste intuitivno odabrali baca svjetlo na šta da se fokusirate.

Vizueni psihgološki testovi zabavan su i popularan način da zavirite u sopstvenu nesvijest i otkrijete o sebi ponešto što ne znate. Intuitivni izbori predstavljaju prozor u našu psihu i mogu da nam pomognu da dobijemo odgovore na važna pitanja koja nas muče - a jedno od njih jeste i životna faza kroz koju trenutno prolazite, a koju ne može baš najbolje da detektujete.

Koja slika je u vama izazvala osjećanja i reakcije?

Vaš zadatak je da izaberete sliku - koja je u vama odjeknula i pročitate tumačenje.

Krug 1

Nalazite se na raskrsnici, u životnom periodu koji se nesumnjivo može opisati kao težak, a možda čak i krizni. Osjećaj neizvjesnosti u vezi sa budućnošću, stalni osjećaj anksioznosti i nestabilnosti - to su vaši vjerni pratioci u ovom trenutku. Očajnički vam je potrebna upravo podrška, pouzdan temelj na kojem biste mogli da gradite budućnost, osjećate se bezbjedno, zaštićeno i mirno. Željni ste da pronađete osobu kojoj možete potpuno vjerovati, osobu koja će postati vaša pouzdana pozadina, vaša stena... Vjerovatno doživljavate trenutke očaja, sumnjate u svoje snage i sposobnosti.

Jedan od najefikasnijih načina za suočavanje sa trenutnom situacijom jeste pronalaženje istomišljenika, mentora ili jednostavno osobe koja vam može pružiti potrebnu podršku.

Krug 2

Duboko u vama sada postoji snažna, iako nesvjesna, želja da pronađete unutrašnju podršku, svoje stabilno jezgro. Osjećate akutnu potrebu da se fokusirate na nešto zaista važno, nešto što će dati smisao vašem životu i pomoći vam da ne propustite značajne događaje. Možda vas sada obuzima osjećaj haosa, neka vrsta vrtloga događaja i emocija koji vas sprečava da donosite uravnotežene, promišljene odluke. Život je u punom jeku - aktivnost ključa oko vas, događaji se nižu jedan za drugim, a upravo to obilje izaziva izvjesnu inhibiciju: ne možete da odlučite za šta da se uhvatite.

Najvažniji zadatak je uspostavljanje reda – ne samo spoljašnjeg, već i unutrašnjeg. Potrebno je obratiti pažnju na unutrašnji svijet, uspostaviti kontakt sa sobom.Veoma je važno biti strpljiv i ljubazan prema sebi.

Krug 3

Da li se osjećate prazno? To nije nužno loša stvar. To može biti zatišje pred buru, prostor koji je ostao nakon kraja važne faze u vašem životu ili možda odraz vašeg stalnog stanja uma u posljednje vrijeme – osjećaj neizvjesnosti koji, iako pomalo zastrašujući, zapravo nosi veliki potencijal. Zamislite ovaj prostor kao prazno platno, spremno da primi bilo kakvu boju. Na pragu ste velike promjene, na ivici nečeg novog i nepoznatog, i iznenađujuće, nevjerovatno ste spremni za to. Vaša unutrašnja spremnost za nova iskustva je zapanjujuća. Ova praznina nije ponor, već prilika.

Posmatrajte sebe, svoja osjećanja, svoje reakcije na svijet oko sebe. Zapišite svoje misli, analizirajte svoje želje. Neka vam odluke dolaze postepeno, prirodno, organski. Ne vršite pritisak na sebe i ne brzajte. Podijelite veliki zadatak na manje faze. Korak po korak.

Krug 4

Stigao je period duboke samoanalize, vrijeme kada se akumulirano iskustvo, znanje i vještine transformišu u mudrost, u istinsko razumijevanje svijeta. Prolazite kroz fazu shvatanja da strukture, sistemi i uobičajeni modeli ponašanja koje ste stvorili postepeno zastarjevaju i gube relevantnost. Vaš prethodni koordinatni sistem, svijet u kome ste se kretali, prolazi kroz značajne promjene, baš kao što se teren mijenja nakon zemljotresa. Ovo je vrijeme ponovne procjene vrijednosti, revizije prioriteta.

Ovo je jedinstven, divan period, ispunjen samospoznajom, stvaranjem, radošću otkrivanja novih horizonta. Ovo je vrijeme rasta, ponovnog rođenja, transformacije. Proces pun rada i radosti.

Krug 5

Vašu trenutnu fazu života karakteriše neverovatna stabilnost i jasnoća. Vjerovatno ste odavno formirali svoj sistem vrijednosti, čvrsto se držeći njegovih principa. Bez obzira na spoljašnje šokove i nestabilnost okolnog svijeta, vi održavate unutrašnju ravnotežu, poput broda koji mirno drži kurs u olujnom moru. Ravnoteža nije samo unutrašnji mir, već se manifestuje u spoljašnjem svijetu: drugi vas doživljavaju kao pouzdanu podršku, stabilnog i odanog prijatelja, partnera na koga se može osloniti u svakoj situaciji.

Vrijeme je za žetvu, za opuštanje i uživanje u plodovima svog rada. Ne morate nikome da dokazujete svoju vrijednost, već ste je sebi dokazali. Uživajte u ovom jedinstvenom periodu smirenosti i unutrašnjeg mira. Ovo je vrijeme za opuštanje, za jačanje veza sa voljenima.

Krug 6

Sada je idealno vrijeme da postavite i ostvarite nove ciljeve. Imate jasnu sliku o tome šta želite od života, pa je vrijeme da razvijete akcioni plan i počnete da ga primjenjujete. Očekuju se pozitivne promjene i u vašem ličnom i u profesionalnom životu, i moći ćete lako da postignete ono što želite. Ako imate dugogodišnji san, sada je vrijeme da ga ostvarite. Nemojte se zamarati pretjeranim razmišljanjem - akcija je važnija od dugoročnog planiranja.

Kao što je Šekspir rekao, pretjerano razmišljanje rađa sumnju i strah. Zato se ne bojte da djelujete spontano, rješavajući probleme kako se pojavljuju. Samo počnite i sve će postepeno doći na svoje mjesto.

