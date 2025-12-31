Šminka vam se skida čim otkuca ponoć? Ovih 5 trikova garantuje da ćete blistati do jutra

Kako da vam šminka traje cijelu noć? 5 provjerenih trikova za savršan izgled do jutra

Izvor: Shutterstock

Bez dobre pripreme nema dugotrajne šminke – prajmer, lagana podloga i puder su ključ da se šminka ne pomjeri ni poslije ponoći.

Finalni potezi prave razliku – sprej za fiksiranje i dugotrajna boja za usne čuvaju svjež izgled satima.

Besprekorno iscrtane oči, savršene usne, istaknute jagode – svi dajemo najbolje od sebe kada treba da se našminkamo za neku svečanu priliku i izgledamo besprijekorno.

Međutim, ništa od toga neće biti pretjerano važno ako šminka nije postojana i već oko ponoći krene da bledi i da se gubi.

Ako ste pažljivo odabrali novogodišnji autfit i osmislili frizuru, pogledajte kako da se osigurate da vam šminka za najluđu noć traje do ranih jutarnjih časova.

Da li će šminka trajati cijelu novogodišnju noć, zavisi od pravilne pripreme i jakih finalnih poteza. Nije stvar samo u nanošenju proizvoda, već u odabiru pravih tekstura i njihovom fiksiranju.

PRAJMER je mnogim damama nezaobilazan proizvod jer ujednačava ten, otklanja nesavršenosti na koži i daje uredan i svjež izgled lica.

šminka za novu godinu

Izvor: Shutterstock

Kada je u pitanju prajmer, treba da vodite računa da je u pitanju kvalitetan i odličan proizvod koji će stvoriti glatku podlogu, prijanjati fino uz vašu kožu i pomoći vam da sve ostane na svom mjestu bez obzira na to koliko je sati prošlo otkad ste se našminkali.

LAGANA PODLOGA

Izaberite prozračnu, laganu podlogu koja ujednačava kožu bez osjećaja težine. One se neće slijepiti niti taložiti u fine linije, pa će ostati duže svježa.

PUDER

Fiksirajte podlogu fino mljevenim puderom za fiksiranje kako biste kontrolisali sjaj i spriječili klizanje šminke.

SPREJ ZA FIKSIRANJE

Obavezno isprskajte lice sredstvom za setovanje šminke. Za masnu kožu, birajte matirajući sprej, suva voli formule koje hidriraju i osvježavaju, dok je za osjetljivu kožu najvažnije da bude bez parfema i da ima umirujuće sastojke kao što je, na primjer, aloe vera.

BOJA ZA USNE

Zamijenite svoj običan karmin dugotrajnom bojom za usne (lip tint) kako biste održali boju netaknutom. Zavirite i u galeriju slika i pogledajte kako se može transformisati izgled šminkom - oduševiće vas "prije" i "poslije" izdanja.

(Glossy / Lepa&Srećna)