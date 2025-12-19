logo
Kineski "ajlajner" opasan za oči: Povlači se sa tržišta BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Riječ je o proizvodu "Wet and Wild Proline Felt Tip Eyeliner"

Sa tržišta BiH povlači se ajlajner kompanije "Markwins Beauty Brands" Izvor: Facebook

Sa tržišta BiH povlači se ajlajner kompanije "Markwins Beauty Brands" proizveden u Kini, jer sadrži veći procenat pigmenta boje i predstavlja opasnost za oči, saopšteno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o proizvodu "Wet and Wild Proline Felt Tip Eyeliner" model E8752 čiji je bar-kod 4049775587527, a potrošačima se preporučuje da ga prestanu koristiti.

Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja sa tržišta, povrata proizvoda i njihovo obavještavanje.

"Potrošači mogu vratiti proizvod u poslovnu jedinicu Didaco i CM market u kojoj su kupili ovaj proizvod i dobiti povrat novca u roku od šest mjeseci", navode iz Agencije.

