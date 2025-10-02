logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rizik od požara: Sa tržišta povučena i uništena 132 aparata za njegu kose

Rizik od požara: Sa tržišta povučena i uništena 132 aparata za njegu kose

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sa tržišta BiH povučena su i uništena 132 aparata za njegu kose zbog opasnosti od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Sa tržišta povučena i uništena 132 aparata za njegu kose Izvor: Shutterstock

Tokom realizacije proaktivnog nadzora koji se odnosi na aparate za njegu kose, nadležne inspekcije izvršile su 14 kontrola, odnosno izvršena je administrativna i vizuelna kontrola ovih proizvoda, i to devet različitih modela.

Uzorci izuzetih modela podvrgnuti su laboratorijskim ispitivanjima i utvrđeno je da sedam uzoraka ne ispunjava propisane bezbjednosne zahtjeve.

Aparati za njegu kose smatraju se bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu u naponskim granicama i standardima BAS EN 60335-1 i BAS EN 60335-2-23.

Iz Agencije navode da su aparati za njegu kose, poput fenova, pegli za kosu, uvijača ili četki sa grijačima, veoma rasprostranjeni i popularni električni proizvodi, te se može reći da su postali neizostavan dio svakodnevnice.

"Ovi uređaji mogu da nose određene rizike po bezbjednost s obzirom na to da je riječ o električnim proizvodima, kao i da ovi rizici nisu zanemarivi, te se prilikom dizajniranja i izrade ovog električnog proizvoda posebna pažnja posvećuje ispunjavanju bezbjednosnih zahtjeva", navode iz Agencije. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za nadzor nad tržištem kosa uređaji

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ