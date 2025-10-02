Rizik od požara: Sa tržišta povučena i uništena 132 aparata za njegu kose

Sa tržišta BiH povučena su i uništena 132 aparata za njegu kose zbog opasnosti od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Tokom realizacije proaktivnog nadzora koji se odnosi na aparate za njegu kose, nadležne inspekcije izvršile su 14 kontrola, odnosno izvršena je administrativna i vizuelna kontrola ovih proizvoda, i to devet različitih modela.

Uzorci izuzetih modela podvrgnuti su laboratorijskim ispitivanjima i utvrđeno je da sedam uzoraka ne ispunjava propisane bezbjednosne zahtjeve.

Aparati za njegu kose smatraju se bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu u naponskim granicama i standardima BAS EN 60335-1 i BAS EN 60335-2-23.

Iz Agencije navode da su aparati za njegu kose, poput fenova, pegli za kosu, uvijača ili četki sa grijačima, veoma rasprostranjeni i popularni električni proizvodi, te se može reći da su postali neizostavan dio svakodnevnice.

"Ovi uređaji mogu da nose određene rizike po bezbjednost s obzirom na to da je riječ o električnim proizvodima, kao i da ovi rizici nisu zanemarivi, te se prilikom dizajniranja i izrade ovog električnog proizvoda posebna pažnja posvećuje ispunjavanju bezbjednosnih zahtjeva", navode iz Agencije.

