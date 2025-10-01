logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasnost od strujnog udara i požara: Sa tržišta BiH povučeno 1.036 dječijih svjetiljki

Opasnost od strujnog udara i požara: Sa tržišta BiH povučeno 1.036 dječijih svjetiljki

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sa tržišta BiH povučeno je 1.036 dječijih svjetiljki jer predstavljaju opasnost od strujnog udara i požara, a 761 je uništena, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Sa tržišta BiH povučeno 1.036 dječijih svjetiljki Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Nadležne inspekcije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te Brčko distriktu obavile su 12 kontrola. Inspektori su izvršili administrativnu i vizuelnu kontrolu dječijih svjetiljki i uzeli osam različitih modela sa tržišta koji su kao uzorci podvrgnuti laboratorijskim ispitivanjima.

Rezultati sprovedenih ispitivanja pokazuju da je svih osam uzoraka neusklađeno, odnosno da ispitani modeli ne ispunjavaju propisane bezbjednosne zahtjeve.

Iz Agencije su naveli da se ove svjetiljke obično koriste u dječijem okruženju, a s obzirom na izgled mogu izazvati znatiželju kod djece, pa postoji mogućnost da električni proizvod koriste kao igračku.

"Da bi se spriječio rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača, u ovom slučaju to su djeca, prilikom projektovanja, dizajniranja i izrade ovog električnog proizvoda posebna pažnja se posvećuje ispunjavanju bezbjednosnih zahtjeva", kažu iz ove agencije.

Dječije svjetiljke se smatraju bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardima BAS EN 60598-1 i BAS EN 60598-2-10. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za nadzor nad tržištem lampa opasnost

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ