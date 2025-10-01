Opasnost od strujnog udara i požara: Sa tržišta BiH povučeno 1.036 dječijih svjetiljki

Sa tržišta BiH povučeno je 1.036 dječijih svjetiljki jer predstavljaju opasnost od strujnog udara i požara, a 761 je uništena, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Nadležne inspekcije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te Brčko distriktu obavile su 12 kontrola. Inspektori su izvršili administrativnu i vizuelnu kontrolu dječijih svjetiljki i uzeli osam različitih modela sa tržišta koji su kao uzorci podvrgnuti laboratorijskim ispitivanjima.

Rezultati sprovedenih ispitivanja pokazuju da je svih osam uzoraka neusklađeno, odnosno da ispitani modeli ne ispunjavaju propisane bezbjednosne zahtjeve.

Iz Agencije su naveli da se ove svjetiljke obično koriste u dječijem okruženju, a s obzirom na izgled mogu izazvati znatiželju kod djece, pa postoji mogućnost da električni proizvod koriste kao igračku.

"Da bi se spriječio rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača, u ovom slučaju to su djeca, prilikom projektovanja, dizajniranja i izrade ovog električnog proizvoda posebna pažnja se posvećuje ispunjavanju bezbjednosnih zahtjeva", kažu iz ove agencije.

Dječije svjetiljke se smatraju bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardima BAS EN 60598-1 i BAS EN 60598-2-10.

