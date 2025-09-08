Rizik od požara: Sa tržišta BiH povučena mašina za sušenje veša "Hisense"

Sa tržišta BiH povučena je mašina za sušenje veša kineske kompanije "Hisense" jer žice kompresora mogu biti oštećene zbog kontakta sa pomoćnim točkom bubnja, što može dovesti do pregrijavanja i potencijalne opasnosti od požara.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Kako je saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH, riječ je o modelima "DH5S102BW" i "DH5S102BB", serije proizvodnje D70HY i D71F4, proizvedene u periodu od novembra prošle godine, do marta ove godine.

"Gorenje komerc" kao ovlašteni zastupnik preduzeo je mjere privremenog povlačenja sa tržišta i servisiranja uređaja, obavještavanja potrošača o rizicima, te servisiranja već kupljenih uređaja na adresi kupca.

Potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod preporučuje se da ga prestanu koristiti i da se obrate ovlaštenom zastupniku kako bi ostvarili svoja prava, istakli su iz Agencije.

(Srna)