logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rizik od požara: Sa tržišta BiH povučena mašina za sušenje veša "Hisense"

Rizik od požara: Sa tržišta BiH povučena mašina za sušenje veša "Hisense"

Autor Dragana Božić
0

Sa tržišta BiH povučena je mašina za sušenje veša kineske kompanije "Hisense" jer žice kompresora mogu biti oštećene zbog kontakta sa pomoćnim točkom bubnja, što može dovesti do pregrijavanja i potencijalne opasnosti od požara.

Sa tržišta BiH povučena mašina za sušenje veša Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Kako je saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH, riječ je o modelima "DH5S102BW" i "DH5S102BB", serije proizvodnje D70HY i D71F4, proizvedene u periodu od novembra prošle godine, do marta ove godine.

"Gorenje komerc" kao ovlašteni zastupnik preduzeo je mjere privremenog povlačenja sa tržišta i servisiranja uređaja, obavještavanja potrošača o rizicima, te servisiranja već kupljenih uređaja na adresi kupca.

Potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod preporučuje se da ga prestanu koristiti i da se obrate ovlaštenom zastupniku kako bi ostvarili svoja prava, istakli su iz Agencije. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za nadzor nad tržištem tržište

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ