Iran podigao bezbjednosne snage na najviši stepen pripravnosti, aktivirani „raketni gradovi“

Iran je stavio svoje bezbjednosne snage u stanje najviše pripravnosti i aktivirao podzemne vojne objekte poznate kao "raketni gradovi", saopštili su iranski zvaničnici i bezbjednosni izvori.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, naredio je Islamskoj revolucionarnoj gardi da preuzme vodeću ulogu u suzbijanju nemira, u trenutku kada vlasti izražavaju zabrinutost zbog lojalnosti dijela redovnih oružanih snaga i policije, navode izvori bliski iranskom rukovodstvu.

Prema izvještajima organizacija za ljudska prava, bezbjednosne službe privele su i više pripadnika snaga reda koji su navodno odbili naređenja da pucaju na demonstrante, prenosi britanski "Telegraf".

Norveška organizacija Hengav saopštila je da su pojedini policajci i bezbjednosni službenici uhapšeni zbog neposlušnosti tokom protesta.

Iranski zvaničnici navode da je zemlja trenutno u višem stepenu pripravnosti nego tokom prošlogodišnjeg rata sa Izraelom, ističući da su aktivirane i podzemne raketne baze namijenjene odvraćanju spoljne prijetnje.

Te baze, koje iranske vlasti nazivaju "raketnim gradovima", predstavljaju mrežu podzemnih skladišta i lansirnih sistema, čije su lokacije i kapaciteti uglavnom povjerljivi.

Nemiri u Iranu su eskalirali u četvrtak uveče, kada je, prema dostupnim informacijama, poginulo najmanje šest osoba, dok su pojedine državne zgrade zapaljene.

Ovi protesti predstavljaju najveći talas demonstracija u Iranu od kraja prošle godine.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je mogućim napadima na Iran ukoliko vlasti nastave da koriste nasilje protiv demonstranata.

Tramp je juče rekao da bi Sjedinjene Države mogle da djeluju tamo "gdje najviše boli", naglasivši da to ne podrazumijeva slanje kopnenih trupa.

Ajatolah Hamnei poručio je juče da Iran "neće da se povuče" pred, kako je naveo, "unutrašnjim teroristima", i upozorio Sjedinjene Države da se ne miješaju u unutrašnja pitanja Irana.

Iranski ratni brodovi učestvuju u zajedničkim pomorskim vježbama sa kineskim i ruskim snagama u vodama kod Južne Afrike, što bi, prema analitičarima, moglo dodatno da pogorša odnose Teherana sa Zapadom.

Prema podacima iranskih vlasti, od početka protesta uhapšeno je više od 2.277 ljudi, uključujući najmanje 166 maloljetnika i 48 studenata.

Organizacije za ljudska prava navode da je broj poginulih porastao na najmanje 62 osobe od izbijanja nemira 28. decembra.

Zvaničnici odbacuju navode da vrhovni vođa planira da napusti zemlju, ističući da on ostaje u Teheranu uprkos rastućim tenzijama.

Protesti su izbili zbog ekonomskih problema, slabljenja nacionalne valute i rasta cijena, ali su se u međuvremenu proširili i prerasli u šire antivladine demonstracije u Teheranu i više od 100 drugih gradova.

Internet i telefonske veze širom zemlje i dalje su djelimično obustavljeni, dok je više desetina međunarodnih letova otkazano, a pojedine avio-kompanije privremeno su obustavile letove ka Iranu.