Proslava Dana Republike u Brčkom: Počela svečana akademija

Proslava Dana Republike u Brčkom: Počela svečana akademija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Brčkom je počela svečana akademije povodom Dana Republike kojoj prisustvuju zvaničnici Republike Srpske.

Svečana akademija u Brlkom povodom Dana republike Izvor: Dragan Đukić/Srna

Akademija je počela intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde", te minutom ćutanja za poginule borce Vojske Republike Srpske i civile poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Akademiji prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gadžić, ministri u Vladi Srpske Danijel Egić, Petar Đokić, Senka Jujić, te gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.

Izvor: Dragan Đukić/Srna

Svečanoj akademiji prisustvuju i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom iz reda srpskog naroda, zatim udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, političkih stranaka, privrednici i sveštenstvo.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

