Povodom Dana Republike Srpske: Održana svečana akademija u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Izvor mondo.ba
0

Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, 9. januara, održana je Banjaluci u prisustvu visokih zvaničnika Srpske i Srbije, kao i Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

U Banjaluci održana svečana akademija povodom obilježavanja 9. januara Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Svečanoj akdemiji prisustvovali su vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić i članovi Vlade Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su bili i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i sveštenstvo SPC, te brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske, Srbije i regiona. 

Tagovi

Dan Republike Srpske 9. januar

