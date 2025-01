Obustava saobraćaja u Banjaluci povodom proslave Dana Republike Srpske

U pojedinim ulicama u centru Banjaluke saobraćaj će biti obustavljen danas i sutra povodom proslave Dana Republike Srpske.

U Aleji Svetog Save danas će potpuna obustava saobraćaja biti na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske od 9.30 do 11.00 i od 14.00 do 18.00 časova, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Obustava će biti na snazi i u dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića od 16.00 časova, pa dok bude potrebno.

Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića neće moći da se koristi za saobraćaj na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save, od 7.00 časova pa dok to bude potrebno.

Potpuna obustava odnosiće se i na dio od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika od 16.00 časova, a vrijeme otvaranja će zavisiti od aktivnosti na tom području.

Ulica Marije Bursać biće zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom od 7.00 časova do kada bude potrebno.

Od 7.00 časova biće zatvorena i Ulica Milana Tepića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića pa do raskrsnice sa Kninskom ulicom.

Kninskom ulicom saobraćaj neće biti moguć na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića i to od 18.00 časova pa do završetka planiranog događaja.

Od 16.00 časova Ulica Vuka Karadžića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića pa do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom neće biti u funkciji za saobraćaj.

Sutra od 12.00 časova potpuno će biti zatvorena Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save.

Zabrana saobraćaja odnosi se i na dio od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika od 15.00 časova do kada bude potrebno.

Na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, kroz kružni tok, do raskrsnice sa Ulicom braće Mažar i majke Marije od 16.30 časova dok to aktivnosti budu zahtijevale.

Ulica Milana Tepića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića pa do raskrsnice sa Kninskom ulicom biće zatvorena za saobraćaj od 12.00 časova.

Ulica Marije Bursać biće zatvorena od 12.00 časova na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom.

Kninska će biti zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać od 15.00 časova.

Aleja Svetog Save od 15.00 časova biće zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Ulica Vuka Karadžića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom biće zatvorena od 15.00 časova do potrebe.

Od 15.00 časova biće zatvorena i Ulica dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice.

Ulica olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom 1. krajiškog korpusa biće zatvorena od 15.00 časova do potrebe.

Bulevar cara Dušana na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom kroz kružni tok pa do Ulice Teodora Kolokotronisa neće biti u funkciji od 16.30 časova.

Ulica Teodora Kolokotronisa na dijelu od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića kroz kružni tok do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića biće zatvorena od 16.30 časova, kao i Ulica Zdravka Čelara.

Ulica Đure Daničića biće zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa do raskrsnice sa Jevrejskom od 16.30, a u isto vrijeme vozači neće moći da prođu Jevrejskom ulicom na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića.

Ulica Ivana Franje Jukića biće zatvorena od 16.30 časova na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Alfonsa Trinaestog pa do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na vozače da s ciljem bezbjednosti svih učesnika manifestacije, kao i učesnika u saobraćaju u periodu zabrane koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi.

