Veliki požar izbio na Trebeviću (VIDEO)

Požar koji je danas izbio na Trebeviću i zahvatio šumu još ne može da se gasi jer se sumnja da je to područje minirano, rečeno je Srni u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Istočno Sarajevo.

Izvor: Sergiy Artsaba / Panthermedia / Profimedia

Jedno žarište je ugašeno koje je bilo najbliže kućama, ali nije prijetilo, a gori pojas za koji se sumnja da je miniran pa zbog bezbjednosti vatrogasaca mora se sačekati da izađe van tog područja, rekao je Srni Nikola Šarac iz Teritorijalne vatrogasne jedinice.

On je naveo da su iz Centra za uklanjanje mina u BiH /MAK/ tvrdili da je to područje deminirano ali u razgovoru sa mještanima i šumarima došli su do informacja da još ima mina jer se u ranijim požarima dešavalo da su se čule detonacije.

"Uglavom ništa nije ugroženo, ljudi su na terenu i pratiće situaciju", kaže Šarac.

(MONDO)