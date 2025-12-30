logo
Milioni od droge oprani kroz firme i nekretnine: Podignuta optužnica na osnovu "Skaj" dokaza

Milioni od droge oprani kroz firme i nekretnine: Podignuta optužnica na osnovu "Skaj" dokaza

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 12 fizičkih i šest pravnih lica koji se terete za organizovani kriminal u vezi sa pranjem novca u predmetu sa dokazima iz aplikacije "Skaj".

Tužilaštvo BiH optužilo 12 osoba i šest firmi zbog pranja miliona iz trgovine kokainom Izvor: Shutterstock

Optužnicom su obuhvaćeni Elmedin Karišik, Seid Hadžibajrić, Mehmed Dedić, Emir Karišik, Edin Brbutović, Bojan Veselinović, Edina Karišik, Emina Rogo, Muris Bešlagić, Ognjen Orašanin, Adis Đonko i Selma Maglić.

Na optužnici su i pravne osobe iz Sarajeva "Plaza grup", "Arijans", "Parking tim", "Europark", "Šemrani" i "Brend vižn".

Oni se terete da su od 2017. do 2024. godine velike iznose novca, koji potiče od trgovine kokaina iz Južne Amerike u Evropu, stavljali u zakonite novčane tokove putem redovnih poslovnih aktivnosti više pravnih licas, kao i kroz kupovinu i izgradnju nekretnina, te kupovinu i takozvano rudarenje kriptovaluta.

Optuženi su se putem kriptovane aplikacije "Skaj" međusobno dogovarali u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Više od šest miliona KM prebacivano je preko granice na teritoriju BiH skriveno u vozilima i na druge načine, a potom je taj novac stavljan u redovne tokove.

Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje više nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti kao i kripto-valuta.

