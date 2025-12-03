Presedan u Tuzli: Kantonalni sud presudio da su nezakoniti dokazi iz Sky aplikacije

Kantonalni sud u Tuzli donio je presudu u jednom predmetu u kojoj je zauzeo stav da bi korištenje u krivičnom postupku dokaza dobijenih putem aplikacije Sky bilo u suprotnosti članu 6. Evropske konvencije za ljudska prava i pravom na pravično suđenje.

Izvor: YouTube/Screenshot

Advokat Mirna Alibegović potvrdila je ovu informaciju i istakla da je odbrana blagovremeno uložila prigovor zakonitosti ovih dokaza, ističući da je riječ o masovnom presretanju komunikacija, kao i da nisu ispunjeni uslovi za provjeru zakonitosti učinjenog.

"Posebno je naglašeno da iz raspoložive dokumentacije nije vidljivo ko je, na koji način, kada i gdje prikupio te podatke, te da uopšte nije moguće provjeriti izvorni sadržaj, pouzdanost i integritet takvih podataka. Odbrana je posebno insistirala na činjenici da je ovakvo postupanje suprotno, ne samo domaćem zakonodavstvu, nego čak i Zakoniku o krivičnom postupku Republike Francuske, zbog čega je njihova nezakonitost nesporna i u inicijalnoj držani njihovog pribavljanja", kazala je ona za Klix.

Dodala je da je sud, usvajajući prigovore odbrane kao osnovane, zabranio izvođenje ovih dokaza, "budući da bi njihovo provođenje bilo u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje koje predviđa odredba člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima".

"U svojoj presudi, Sud posebno navodi da ne postoji akt putem kojeg bi bilo moguće ustanoviti na osnovu čega su ti dokazi pribavljeni, ko ih je prikupio, u kojem periodu i po kojoj naredbi, što je sve neophodno za njihovu zakonitost. Obrazlažući razloge za ovakvu odluku, Kantonalni sud u Tuzli je naveo: 'Nesumnjivo je da je presijecanje i dekodiranje Sky Ecc aplikacije doprinijelo otkrivanju i sprječavanju brojnih krivičnih djela, kao i pribavljanju mnogih materijalnih dokaza, ali je upitna pravna priroda i dokazni značaj ovako pribavljene komunikacije. Da bi ovi podaci mogli da se koriste kao dokaz, oni moraju biti zakonito pribavljeni u krivičnom postupku, te bi u vezi s tim bilo neophodno nedvosmisleno utvrditi osnov i način njihovog pribavljanja, validnost, opseg i trajanje naredbe, prirodu i vrstu krivičnih djela u pogledu kojih je određen nadzor i druge garante zakonitog postupanja prilikom sprovođenja ove mjere…'", rekla je.

Dalje navodi da je sud u presudi poručio kako smatra da se u konkretnom slučaju ne može sa sigurnošću utvrditi po kom zakonitom osnovu je vršen nadzor ovih komunikacija koje su predložene kao dokaz od tužilaštva, koliko je bilo trajanje tog nadzora, koji i kakvi podaci su prikupljeni tokom trajanja tog nadzora, osim onoga što se prezentira, odnosno da li su prikupljeni svi podaci ili samo oni koji su izdvojeni za tužioca".

Takođe, kaže da je sudu upitno i gdje su ti podaci čuvani i kako i ko ih je dešifrovao, koliko ljudi je bilo predmetom nadzora.

"To predstavlja zapreku za prihvatanje prijedloga tužilaštva za izvođenje ovih dokaza, jer je članom 6. Evropske konvencije za ljudska prava, između ostalog, propisano da se mora omogućiti pravedna jednakost između strana u postupku u pokušaju da se postigne ideal jednakosti oružja… (…)", navedeno je u presudi.

Na osnovu navedenog, dodaje se u presudi, sud smatra da u konkretnom slučaju iz priloženih akata nije moguće utvrditi sve garante zakonitog postupanja prilikom provođenja ove mjere, zbog čega bi provođenje takvih dokaza bilo u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

"Ova presuda je vrlo značajna jer predstavlja jasan stav da se dokazni materijal pribavljen putem Sky Ecc aplikacije ne može mehanički i bez kritičke provjere uvoditi u krivični postupak. Prava optuženog, među kojima je i pravo na pravično suđenje na koje je ukazao ovaj sud u svojoj odluci, zahtijevaju potpunu transparentnost porijekla dokaza i mogućnost njihove efektivne kontrole od strane odbrane. Sud je ovom presudom utvrdio standard da bez preciznog utvrđenja ko je, kada i na osnovu koje naredbe pribavio predmetne podatke, takvi dokazi ne mogu i ne smiju biti procesno valjani", istkala je.