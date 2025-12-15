"Ne može država, ali može GSS": Šest sati herojske borbe spasilaca, helikopter bez dozvole za intervenciju

Jedan planinar juče je poginuo na Visočici, a akcija izvlačenja njegovog tijela trajala je šest sati uz nadljudski napor članova GSS-a. Tražili su pomoć helikoptera, ali je nisu dobili, nakon čega su uputili jasne kritike institucijama.

Operativni centar PU Konjic o nesreći je obavijestio Gorsku službu spašavanja (GSS) Prenj, naglašavajući da se s nastradalim nalazio i njegov prijatelj, koji je uspio da se spusti do tijela, ali zbog izuzetno teškog terena i iscrpljenosti nije mogao da se vrati, te je i sam ostao zarobljen u kanjonu.

Na teren je odmah upućena petočlana ekipa GSS Prenj, kojoj se pridružilo pet spasilaca GSS Jablanica. U međuvremenu su se u akciju uključili i spasioci GSS Kantona Sarajevo, koji su se zatekli u blizini, te je ukupan broj spasilaca na terenu narastao na dvadeset. Zajedničkim snagama ekipe su se probile do grebena iznad mjesta nesreće.

S obzirom na ekstremno zahtjevan teren kanjona Rakitnice, spasioci su zatražili helikoptersku podršku EUFOR-a putem nadležnih državnih institucija. Iako su, kako tvrde, dva helikoptera EUFOR-a nadlijetala lokaciju nesreće i bila vidljiva spasiocima na terenu, saglasnost za njihovo angažovanje nikada nije odobrena. Umjesto brze reakcije, uslijedilo je, kako navode iz GSS-a, prebacivanje odgovornosti između institucija i potpuni izostanak sistema u trenutku kada je bio najpotrebniji.

"Zbog odbijene helikopterske intervencije donesena je teška, ali jedina moguća odluka – ručni transport tijela stradalog i evakuacija iscrpljenog prijatelja. Bio je to izuzetno naporan i rizičan poduhvat, svjesno preuzet uprkos činjenici da zahtijeva ogromnu fizičku snagu, tehničku opremljenost i vrijeme", navode iz GSS-a Prenj.

Transport je, kako kažu, trajao punih šest sati. Spasioci su iz kanjona do grebena savladali oko 600 metara visinske razlike, postavili 12 sidrišnih tačaka, izveli šest zahtjevnih momčadskih potega, a potom nastavili silazak s druge strane planine prema vozilima.

"U trenucima kada su snaga i energija bili gotovo iscrpljeni, GSS Kantona Sarajevo pozvao je dodatnih 15 spasilaca, koji su stigli kao ključna podrška i omogućili da se akcija uspješno privede kraju. Taj čin solidarnosti ostaje kao snažan primjer zajedništva koje nadomješta institucionalne propuste", ističu spasioci.

Tijelo stradalog predato je službenicima PU Konjic, nakon čega je izvršen završni brifing. Svi spasioci su se bezbjedno vratili svojim domovima kasno iza ponoći.

"Gdje je državni aparat zakazao, nije zakazalo srce ljudi. Hvala vam, prijatelji. Hvala u ime porodice stradalog, u ime GSS Prenj i u ime svih koji znaju šta znači stati uz čovjeka kada je najteže. Zaradili ste naše poštovanje. Ne može država, ali može GSS", poručuju su hrabri spasioci iz GSS-a Prenj.

