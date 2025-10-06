Nastavljena potraga: U lavini u Sloveniji nestala braća iz Kaštela, traži ih i helikopter

Slovenački spasioci nastavili su jutros potragu za planinarima iz Hrvatske koje je zatrpala lavina u Julijskim Alpama.

Izvor: Gorska reševalna služba Radovljica

Tijelo jednog od trojice Hrvata koje je zatrpala lavina na planini Tosc pronađeno je juče, a potraga je obustavljena u večernjim časovima.

Identitet preminulog planinara nije službeno potvrđen, a prema nezvaničnim informacijama lica za kojima se traga su dvojica braće.

Još četvoro Hrvata je na sigurnom, a svi su iz Splita i okolnih mjesta, prenose mediji.

"Gore je oko pola metra snijega, što ne zvuči puno, ali je opasno za lavinu i nažalost ovo se dogodilo", rekao je Klemen Belhar, potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije.

Prema Toscu je juče krenulo sedam planinara, od kojih je četvoro ostalo u Vodnikovom domu u Velom polju, a tri su krenula dalje prema samom vrhu, uprkos lošim vremenskim uslovima.

Helikopter Gorske spasilačke službe Slovenije juče zbog loših vremenskih uslova nije mogao da poleti.

(Srna)