logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Planirao romantičnu prosidbu na Durmitoru, pa zalutali u planini: GSS ih spasio, a ona ipak rekla "da"

Planirao romantičnu prosidbu na Durmitoru, pa zalutali u planini: GSS ih spasio, a ona ipak rekla "da"

Autor Dragana Božić
0

Prava drama odigrala se na lokalitetu Zeleni vir na Durmitoru, kada se izgubilo četvoro poljskih državljana a jedan muškarac je zadobio i povredu noge. Na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore.

Poljaci spašeni sa Durmitora Izvor: MONDO/Danilo Jauković

"Poziv za pomoć upućen je preko OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, a u akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Žabljak. Akcija spasavanja je uspešno izvedena, a od troje planinara jedan je zadobio povredu noge. Nakon evakuacije njemu je pružena potrebna medicinska pomoć", potvrđeno je za RINU u GSS Crne Gore.

Inače, ova akcija spasavanja izdvaja se po tome što je tokom planinarenja povređeni muškarac želio da zaprosi djevojku, ali umjesto romantične vjeridbe uslijedilo je dramatično spasavanje. Ipak, prema nezvaničnim saznanjima djevojka je ipak na kraju rekla "da" i neobična priča imala je srećan kraj.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

GSS Crna Gora spasavanje gorska služba spasavanja spašavanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ