Planirao romantičnu prosidbu na Durmitoru, pa zalutali u planini: GSS ih spasio, a ona ipak rekla "da"

Prava drama odigrala se na lokalitetu Zeleni vir na Durmitoru, kada se izgubilo četvoro poljskih državljana a jedan muškarac je zadobio i povredu noge. Na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

"Poziv za pomoć upućen je preko OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, a u akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Žabljak. Akcija spasavanja je uspešno izvedena, a od troje planinara jedan je zadobio povredu noge. Nakon evakuacije njemu je pružena potrebna medicinska pomoć", potvrđeno je za RINU u GSS Crne Gore.

Inače, ova akcija spasavanja izdvaja se po tome što je tokom planinarenja povređeni muškarac želio da zaprosi djevojku, ali umjesto romantične vjeridbe uslijedilo je dramatično spasavanje. Ipak, prema nezvaničnim saznanjima djevojka je ipak na kraju rekla "da" i neobična priča imala je srećan kraj.

(Mondo)