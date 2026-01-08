Civilna zaštita: Situacija sa padavinama i poplavama u Srpskoj znatno bolja

Situacija u vezi sa padavinama i poplavama u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Trninić je istakao da tome doprinosi što nema naglog otopljavanja snijega i vodotoci su u stagnaciji.

"Ta opasnost je prošla, ali nema opuštanja. Opština Foča je ukinula vanrednu situaciju tako da je ostao još grad Zvornik. Nadamo se da će to učiniti za dan-dva i da možemo da kažemo da smo dobro prošli i da nema prostora za paniku", rekao je Trninić.

On je napomenuo da će Republička uprava civilne zaštite u naredna tri-četiri dana pratiti situciju ukoliko bi došlo do naglog otapanja snijega i blagovremeno obavijestiti stanoništvo.

"Generalno situacija je dobra", istakao je Trninić, dodajući da je od jutros izdato upozorenje koje se odnosi na veliku hladnoću.