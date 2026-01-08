logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Mevlid Jašarević izlazi na slobodu: Iz automatske puške ispalio 105 metaka i ranio policajca 1

Mevlid Jašarević izlazi na slobodu: Iz automatske puške ispalio 105 metaka i ranio policajca

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
1

Terorista Mevlid Jašarević trebalo bi da ove godine u septembru izađe iz zatvora: Fikret Hadžić, osuđen zbog trostrukog ubistva, trebalo bi da izađe na slobodu u maju 2026. godine.

Mevlid Jašarević izlazi na slobodu Izvor: Youtube/Glas Amerike VOA/printscreen

Brojni zatvorenici ove godine napustiće svoje zatvorske ćelije i ugledati svjetlost dana napolju, nakon što su odslužili svoje dugotrajne kazne zatvora.

Tu se ubrajaju brojna imena koja su obilježila kriminalni dosije u Bosni i Hercegovini.

Među njima je i svakako dobro poznat Mevlid Jašarević, koji je bio pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

On bi trebalo da ove godine u septembru izađe na slobodu iz zatvora u Vojkovićima, gdje odslužuje svoju kaznu.

Tokom ovog napada, Jašarević je iz automatske puške ispalio 105 metaka, prilikom čega je ranio policajca Direkcije za koordinaciju policijskih tela (DKPTBiH) Mirsada Velića. Ovaj nemili događaj se desio 28. oktobra 2011. godine.

Još jedno zvučno ime, poznato javnosti je, ustvari, nadimak "Hadžija", a riječ je o Fikretu Hadžiću koji je smješten u Kazneno-popravnom zavodu Zenica.

On svoju kaznu odslužuje zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenih početkom 2000-ih. Kako je tvrdio u brojnim intervjuima, on je, navodno, bio maltretiran od članova jedne porodice, gdje im je na kraju i mučki presudio.

Tri muškarca je ubio, a riječ je o ocu i sinu, Osmanu i Bahriji, te Kudumu Kasumoviću. Četvrti član te porodice se spasio tako što je pobjegao. "Hadžija" je osuđen na 23 godine zatvora, a zidine KPZ-a Zenica bi trebao napustiti 1. maja 2026. godine.

(Avaz/MONDO)

Darko

Muslimani u BiH su sretni da ovaj dolazi na slobodu . Treba ga hitno za Ameriku proslijediti u ruke Trump-a

