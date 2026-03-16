Stevandić dobio prijetnje, pa poručio: "Nema straha"

Predsjednik Narodne skuštine Republike Srpske Nenad Stevandić objavio je na svom X nalogu prijetnje koje dobio putem mesendžera.

Stevandić je naveo da su prijetnje sve agresivnije.

"FBiH tome daje alibi stalnom medijskom hajkom i satanizacijom. Domaće hulje, ambiciozne neznalice svjesno me potkazuju i obilježavaju kao metu u realnom vremenu, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome (i o njima) brinu. Nema straha", poručio je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Пријетње радикалних фанатика су све агресивније. ФБиХ томе даје алиби сталном медијском хајком и сатанизацијом.Домаће хуље,амбициозне незналице свјесно ме потказују и обиљежавају као мету у реалном времену, али Српска има надлежне службе које о томе (и о њима) брину.

Нема страха!pic.twitter.com/WOWoeaqVfr — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic)March 16, 2026

