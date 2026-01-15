logo
Stevandić: Skupština RS radi u punom kapacitetu, nova Vlada biće izabrana ubrzo

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će parlament Srpske izabrati novu vladu čim za to dobije odgovarajući zahtjev, dodavši da nakon ostavke premijera Save Minića neće biti problema kada je riječ o funkcionisanju Republike.

Nenad Stevandić o ostavci minića Izvor: Mondo/Slaven Petković

Stevandić je precizirao da Skupština radi po Poslovniku, te da će čim dobije odgovarajuća dokumenta zakazati Kolegijum o održavanju sjednice o imenovanju nove Vlade.

"U tom smjeru neće biti nikakvih problema kada je riječ o funkcionisanju Srpske", rekao je Stevandić.

On je dodao da Skupština na tom planu od svog konstituisanja sarađuje sa ostalim institucijama Srpske u okviru Ustava, zakona i svog poslovnika.

"Skupština radi u svom punom kapacitetu i legitimitetu", rekao je Stevandić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je danas vratio mandat i da je već obaviješten da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je naveo da je o tome već obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Minić je naglasio da je razlog za vraćanje mandata višestruk, navodeći da želi da se napravi rekonstrukcija Vlade, da ima tempo i odgovor na sve zahtjeve građana i aktuelne situacije pogotovo koji se tiču pritisaka na Srpsku.

"Onaj ko nije spreman da da institucionalni odgovor na ono što se dešava neće dobro proći politički", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Savo Minić Nenad Stevandić NSRS

