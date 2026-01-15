logo
SDS: Ostavka Vlade RS potvrda spornih odluka tokom 2025. godine

Autor Nikolina Damjanić
Potpredsjednik SDS-a i delegat u Klubu Srba Doma naroda PS BiH Želimir Nešković poručio je da je ostavka Vlade Republike Srpske, na čijem je čelu bio Savo Minić, direktno priznanje da su odluke i potezi SNSD-a tokom 2025. godine bili nelegalni.

Želimir Nešković Izvor: SDS

Nešković je poručio da su, kako je rekao, „vječiti improvizatori“ zbog ličnih interesa doveli u pitanje cjelokupan rad Vlade u 2025. godini, te da su Republici Srpskoj nanijeli nepopravljivu štetu po njen ugled.

On tvrdi da je niz odluka Vlade RS bio nelegalan, navodeći kao primjere isplatu sredstava prema slovenačkoj firmi „Vijadukt“, prihvatanje potraživanja kompanije „Komsar“ u Ugljeviku, kao i preuzimanje otplate kredita Olimpijskog centra Jahorina na teret Vlade Republike Srpske.

Prema Neškovićevim riječima, Savo Minić danas o tim pitanjima ne govori, već, kako smatra, odgovornost za sve sporne i nelegalne poslove Vlade RS u protekloj godini prebacuje na Ustavni sud BiH.

„Njegova ostavka treba da pokrije sve nelegalne poslove SNSD-a. Papir možda trpi sve, ali narod nije tako zaboravan kako misli nelegalna gospoda“, zaključio je Nešković.

