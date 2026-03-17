Žestok oružani sukob Kolumbije i Ekvadora: Veliki broj poginulih u napadima, traži se pomoć Trampa

Petro optužuje Ekvador za vazdušne napade i traži od Trampa da posreduje: "Ne želimo rat". Odnosi su zategnuti zbog bombardovanja fabrika kokaina i različitih strategija u borbi protiv narkotika.

Izvor: Jose Isaac Bula U. Photojournalist / Alamy / Profimedia

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je u ponedjeljak da dokazi ukazuju na to da oružane snage Ekvadora izvode prekogranične vazdušne napade, u kojima je pronađeno 27 ugljenisanih tijela, nisu djelo regularne vojske niti naoružanih grupa. Tokom televizijskog sastanka kabineta, Petro je naveo da je pronađena bomba koja je, po svemu sudeći, "izbačena iz aviona", prenosi Colombia reports.

"Bombarduju nas iz Ekvadora i to nisu naoružane grupe", poručio je predsjednik. On je dodao da je od svog američkog kolege, Donalda Trampa, zatražio da kontaktira predsjednika Ekvadora, Danijela Nobou, naglasivši: "Ne želimo da idemo u rat".

Petro je istakao značaj očuvanja mira u zemlji:

"Ponosan sam što sam spasao Kolumbiju od prijetnje projektilima koji trenutno padaju širom svijeta. Ovo je doba raketa, što predstavlja smrtnu kaznu za čovječanstvo, jedna prijetnja sustiže drugu. Uspjeli smo da sačuvamo Kolumbiju. Oni su već padali na našeg susjeda, ali ne bismo smjeli da budemo bombardovani ni oružjem manjeg kalibra."

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,…pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo)March 17, 2026

Kontekst sukoba i uloga SAD

Ove tvrdnje predsjednika dolaze više od mjesec dana nakon izvještaja lokalnih medija o najmanje 11 poginulih u tri napada na fabrike kokaina u jugozapadnoj provinciji Narinjo tokom posljednje nedjelje januara.

Članovi gerilske grupe Coordinadora Bolivariana, koja učestvuje u mirovnom procesu u tom regionu, izjavili su za magazin Raya da sumnjaju da su američki i ekvatorski avioni bombardovali postrojenja za proizvodnju droge. Oružane snage u to vreme nisu željele ni da potvrde ni da demantuju ove navode.

Poznato je da je američka vojska pružila podršku ekvadorskim snagama u najmanje jednom vazdušnom napadu ranije ovog mjeseca, ali na ekvatorskoj strani granice. Taj napad bio je usmjeren na centar za obuku "Graničnih komandanata" (Comandos de la Frontera), kolumbijske organizacije za trgovinu drogom koju čine bivši pripadnici paravojnih formacija i gerile.

Odnosi između administracija Noboe i Petra dodatno su zategnuti zbog suprotstavljenih stavova o metodama borbe protiv trgovine narkoticima, koja je izazvala eskalaciju nasilja u Ekvadoru.

