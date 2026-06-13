Užas na plaži u Sidneju: Ajkula teško povrijedila ženu pred brojnim kupačima

Žena tridesetih godina teško je povrijeđena u napadu ajkule koja joj je nanijela povrede ruke i noge na plaži Kudži u istočnom dijelu Sidneja.

Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock

Novinar Ej-Bi-Sija naveo je da se prvo čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.

Žena je izvučena iz vode i na mjestu događaja pružena joj je pomoć, a potom je transportovana u bolnicu. Nalazi se u kritičnom stanju.

Prema riječima svjedoka, napad se dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.

Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ona, kako vjeruju, dugačka tri do četiri metra, navodi "Gardijan".

(Srna)