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Proširio se požar u Nevesinju: Vatrogasci brane kolibe sa stokom

Proširio se požar u Nevesinju: Vatrogasci brane kolibe sa stokom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Nevesinjski vatrogasci gase požar na visoravni Morine koji traje tri dana. Pomažu im pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.

nevesinje Izvor: RTRS

Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio je Srni komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.

"Vatrogascima pomažu i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće", rekao je Jonlija i dodao da je taj požar aktivan već tri dana i da se vatra proširila na jednoj strani visoravni tokom dana.

On je dodao da na tom velikom području gori nisko rastinje i sasušena trava.

"Požari na području sela Zaloma i Donje Bijenje aktivni su u nepristupačnom terenu i ne ugrožavaju stambene objekte, pa vatrogasci prate situaciju i nisu na tom području intervenisali", naveo je Jonlija

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Požari Nevesinje

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Hvala što ste poslali vijest.

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