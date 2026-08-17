Proširio se požar u Nevesinju: Vatrogasci brane kolibe sa stokom

Nevesinjski vatrogasci gase požar na visoravni Morine koji traje tri dana. Pomažu im pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.
Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio je Srni komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.
"Vatrogascima pomažu i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće", rekao je Jonlija i dodao da je taj požar aktivan već tri dana i da se vatra proširila na jednoj strani visoravni tokom dana.
On je dodao da na tom velikom području gori nisko rastinje i sasušena trava.
"Požari na području sela Zaloma i Donje Bijenje aktivni su u nepristupačnom terenu i ne ugrožavaju stambene objekte, pa vatrogasci prate situaciju i nisu na tom području intervenisali", naveo je Jonlija