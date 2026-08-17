Proširio se požar u Nevesinju: Vatrogasci brane kolibe sa stokom

Nevesinjski vatrogasci gase požar na visoravni Morine koji traje tri dana. Pomažu im pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.

Izvor: RTRS

Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio je Srni komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.

"Vatrogascima pomažu i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće", rekao je Jonlija i dodao da je taj požar aktivan već tri dana i da se vatra proširila na jednoj strani visoravni tokom dana.

On je dodao da na tom velikom području gori nisko rastinje i sasušena trava.

"Požari na području sela Zaloma i Donje Bijenje aktivni su u nepristupačnom terenu i ne ugrožavaju stambene objekte, pa vatrogasci prate situaciju i nisu na tom području intervenisali", naveo je Jonlija