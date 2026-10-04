“Može drugačije” Darijana Filipović poslala poruku nakon ulaska u Predsjedništvo BiH (Video)

Darijana Filipović obratila se nakon pobjede u trci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zahvalivši biračima koji su joj dali povjerenje.

Izvor: Facebook/Darijana Filipović

Poručila je da želi da rad Predsjedništva BiH u naredne četiri godine bude primjer kako institucije BiH mogu funkcionisati drugačije.

Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje – kazala je Filipović.

„Na pitanje može li BiH drugačije, večeras smo dobili odgovor“, poručila je.

Filipović je rekla da su odgovor na pitanje može li Bosna i Hercegovina drugačije dali građani koji su izašli na izbore.

– Dali su ga ljudi koji su danas istrajno čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti šansu koja se postavila pred Bosnu i Hercegovinu. Neki su glasali svaki put do sada, neki prvi put, ali svi s nadom da njihov glas može napraviti razliku. I napravio je – kazala je.

Govoreći o hrvatskom narodu, navela je da postoje različita uvjerenja i pogledi, ali da im je, kako je rekla, svima stalo do hrvatske ravnopravnosti u BiH.

– Hrvati različitih uvjerenja, mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Rekli su večeras svoje. Rekli su i srpski narod i bošnjački narod i ja te izbore ću poštovati – poručila je ona, piše N1.

Čestitala je kolegama iz srpskog i bošnjačkog naroda koji će s njom naredne četiri godine biti u Predsjedništvu BiH.

(Mondo)