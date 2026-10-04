Stanivuković nakon rezultata: "Pokret 'Sigurna Srpska' je izrastao u drugu najjaču snagu"

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković čestitao je Savi Miniću i Željki Cvijanović izborne pobjede, poručivši da poštuje narodnu volju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Pokreta „Sigurna Srpska“ i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obratio se javnosti povodom prvih preliminarnih rezultata izbora, naglasivši da u duhu demokratije poštuje volju građana i čestita izbornim pobjednicima.

Stanivuković je uputio čestitke kandidatima SNSD-a na osvojenim inokosnim funkcijama.

"U duhu demokratije čestitam gospodinu Savi Miniću mandat za predsjednika Republike Srpske, kao i gospođi Željki Cvijanović novi mandat na funkciji srpskog člana Predsjedništva BiH. Poštujemo narodnu volju i zahvalni smo građanima na svakom dobijenom glasu", izjavio je Stanivuković.

Osvrćući se na sam izborni dan, Stanivuković je ocjenio da je proces u 99% slučajeva protekao demokratski i u mirnoj atmosferi, ali je skrenuo pažnju na značajno manji odziv birača.

"Izlaznost od 40 i nešto posto je za 10 procenata manja u odnosu na izbore 2020. godine. To je ozbiljan pad, a u tome se krije više faktora. Pitanje je da li je razlog uvođenje skenera, koji su onemogućili da glasaju oni koji ovdje ne žive ili više nisu među živima, a ranije su im brojani glasovi", prokomentarisao je Stanivuković.

Iako zajednički kandidati opozicije za inokosne funkcije nisu ostvarili pobjedu na entitetskom i državnom nivou, Stanivuković je istakao da je zadovoljan pobjedom zajedničkog kandidata Branka Blanuše u Banjaluci sa preko 6.000 glasova razlike, kao i istorijskim rezultatom koji je ostvario njegov pokret.

"Pokret 'Sigurna Srpska' postoji nepunih godinu dana i nismo imali sopstvenog kandidata za inokosne pozicije, a ostvarili smo najveći rezultat u istoriji. Povećali smo naš izborni rezultat za preko 50 odsto u cijeloj Republici Srpskoj i imamo podršku veću od 15 procenata. Od večeras smo i zvanično druga najjača politička organizacija u cijeloj Srpskoj“, zaključio je Stanivuković.