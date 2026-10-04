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CIK BiH ažurirao preliminarne podatke: Objavljeni novi rezultati za predsjednika RS

CIK BiH ažurirao preliminarne podatke: Objavljeni novi rezultati za predsjednika RS

Autor Dušan Volaš
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Kandidat SNSD-a Savo Minić u ubjedljivom je vođstvu za predsjednika Republike Srpske sa preko 52 odsto osvojenih glasova, pokazuju preliminarni rezultati na osnovu 90,58 odsto obrađenih biračkih mjesta.

CIK BiH ažurirao preliminarne podatke: Objavljeni novi rezultati za predsjednika RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija objavila je najnoviji presjek stanja za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, prema kojem je do sada obrađeno 1.886 od ukupno 2.082 biračka mjesta, dok rezultati sa 196 birališta još uvijek nisu uneseni u sistem. Od ukupno 1.236.597 registrovanih birača, obrađeno je 534.817 glasačkih listića.

U trci u kojoj učestvuje 12 kandidata, potpuno su dominirala dva imena, odnijevši preko 94 odsto svih važećih glasova. Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Savo Minić odnio je ubjedljivu pobjedu sa 266.011 osvojenih glasova (52,15 odsto). Njegov glavni protivkandidat, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), našao se na drugom mjestu sa podrškom 213.995 građana, što predstavlja 41,95 odsto.

Daleko iza vodećeg dvojca nalazi se Ramiz Salkić (SDA) sa 8.625 glasova (1,69 odsto) i nezavisni kandidat Ćamil Duraković sa 5.763 glasa (1,13 odsto). Ostali kandidati zabilježili su podršku manju od jedan odsto.

Zvanični podaci otkrivaju i zanimljivu statistiku kada je riječ o nevažećim listićima. Od ukupno 25.280 nevažećih glasova (4,73 odsto), veliku većinu čine potpuno prazni listići – čak 18.564 (3,47 odsto). Nevažećih listića po drugim osnovama bilo je 6.716 (1,26 odsto).

Svi do sada prebrojani i važeći glasovi (509.537) spadaju u kategoriju redovnih birača. Glasovi pristigli putem pošte, u odsustvu, preko mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i potvrđeni listići, trenutno iznose nula i biće naknadno pridodati konačnom zbiru.

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