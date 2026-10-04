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Vukanović nakon izbora: Narod voli ovakvu vlast, zaboravite moj broj telefona 1

Vukanović nakon izbora: Narod voli ovakvu vlast, zaboravite moj broj telefona

Autor Haris Krhalić
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Nebojša Vukanović komentarisao je izborni rezultat, odnos medija prema njegovoj stranci i očekivanja za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

nebojša vukanović Izvor: YouTube/Screenshot

Lider pokreta „Za pravdu i red“ Nebojša Vukanović obratio se javnosti nakon objavljivanja prvih preliminarnih rezultata izbora, poručivši da je ekstremno razočaran izbornim ishodom u cijeloj Republici Srpskoj, ali i odnosom medija prema njegovoj kampanji. Vukanović, koji je na izborima nastupio kao kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, osvojio je nešto manje od 100.000 glasova.

Zabilježio je solidne rezultate u Hercegovini — drugo mjesto u Trebinju i treće u Banjaluci — ali je priznao da je pokret ostvario pad na nivou Narodne skupštine RS.

„Potpuna medijska izolacija i milionske kampanje“

Govoreći o razlozima ovakvog izbornog rezultata, Vukanović je istakao da je tokom čitave kampanje bio izložen potpunoj medijskoj blokadi.

„U proteklih nekoliko mjeseci nismo imali niti jednu sekundu prostora ni na jednoj televiziji sa nacionalnom ili lokalnom frekvencijom — ni na RTRS-u, ni na BN-u, ATV-u ili Herceg televiziji. S druge strane, ovi izbori su bili klasični primjer matrice 'koliko para, toliko muzike'.

"Pojedine stranke su uložile preko dva miliona maraka, dok smo mi sa 100.000 KM vodili poštenu i časnu borbu“, rekao je Vukanović. Posebno oštar bio je prema opozicionim akterima koji su, kako navodi, vodili tajne pregovore sa vlastima:

„Ne može se sjediti sa Miloradom Dodikom, tražiti od njega novac i 'fer kampanju', a onda izlaziti pred narod. To je jednostavno potop!“

„Nemojte me sutra zvati da rješavam private probleme“

Vidno razočaran odzivom i izborom glasača, Vukanović je poručio građanima da preuzmu odgovornost za političke odluke koje donose.

„Ovaj narod očigledno voli ovakvu vlast, voli obećanja, laži i prevare. Meni je žao što sam žrtvovao sebe, izgubio majku u ovoj borbi, dao 20 godina najboljeg života i narušio porodicu skačući za ovaj narod, da bi nam se ovako vratilo. Zato poručujem svima, naročito u Hercegovini: zaboravite moj broj telefona! Kada vam sutra u bolnici daju pogrešnu injekciju ili nemate doktora, nemojte zvati mene da vam sređujem operacije, prevoz i rješavam privatne probleme. Narod je birao ovakav sistem i treba da uživa u njemu“, poručio je.

Zadržavaju poslanički klub u NSRS

Ipak, Vukanović je potvrdio da će njegov pokret ostati zastupljen u entitetskom i državnom parlamentu.

„Prema dosadašnjim podacima, imaćemo oko 4,8% glasova, što znači da zadržavamo klub poslanika u Narodnoj skupštini RS i jednog poslanika u Predstavničkom domu PS BiH. Nastavljamo živjeti i boriti se čista obraza, jer nikome nismo dužni ni marke niti smo koga prevarili“, zaključio je Vukanović.

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Komentari 1

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Brko

Vukane ne može se pobijediti na pošten način ako je država trula, šta misliš zašto je toliki narod otišao

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