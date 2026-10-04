SDA ubjedljivo vodi u trci Parlament FBiH, slijede SDP i HDZ BiH

Na osnovu 89,45 odsto prebrojanih glasova, SDA vodi za Parlament FBiH sa 30,63 odsto, ispred SDP-a i koalicije okupljene oko HDZ-a BiH.

Izvor: Parlament FBiH

Na osnovu 89,45 odsto prebrojanih glasova za Parlament Federacije BiH, SDA je osvojila najviše glasova, odnosno 212.506 ili 30,63 odsto.

Na drugom mjestu je Socijaldemokratska partija BiH (SDP) sa 105.959 glasova, što predstavlja 15,27 odsto podrške.

Treću poziciju zauzima koalicija okupljena oko HDZ-a BiH, koju čine HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB i HRAST. Ova koalicija osvojila je 96.380 glasova ili 13,89 odsto, prenosi Klix.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) trenutno je četvrta sa 62.270 glasova, odnosno 8,97 odsto.

Koalicija Narod i Pravda, SDBIH i SPUBIH osvojila je 45.143 glasa ili 6,51 odsto, dok koalicija Željko Komšić - Za građansku državu (DF/GS) ima 41.846 glasova, odnosno 6,03 odsto.

NES BiH sa partnerima trenutno ima 28.018 glasova ili 4,04 odsto, dok je Naša stranka osvojila 26.659 glasova, odnosno 3,84 odsto.

Među strankama sa manjim brojem glasova su Koalicija HDZ 1990 sa 3,39 odsto, SBB-Fahrudin Radončić sa 1,29 odsto i Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad sa 1,17 odsto.

Ostali politički subjekti trenutno imaju oko jedan odsto ili manje podrške.

Podaci su preliminarni i odnose se na 89,45 odsto prebrojanih glasova.