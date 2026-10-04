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Rezultati CIK-a za NSRS: SNSD ubjedljivo vodi

Rezultati CIK-a za NSRS: SNSD ubjedljivo vodi

Autor Haris Krhalić
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Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, na oko 80 odsto prebrojanih listića SNSD ima 143.847 glasova.

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Lista SNSD Milorad Dodik, na osnovu prebrojanih oko 80 odsto glasačkih listića, osvojio je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, i to 143.847 glasova, što je za 93.670 glasova više od Pokreta "Sigurna Srpska" koji je osvojio 50.177, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, SDS osvojio je 46. 975 glasova, DNS Banjac-Nešić 20.901 glas, a Socijalistička partija Petar Đokić 19.937 glasova.

Ujedinjena Srpska osvojila je 19.630 glasova, SPS Goran Selak - Pokret "Jedinstvena Srpska" 16.497, a stranka Za pravdu i red lista Nebojša Vukanović 16.237 glasova.

Koalicija za državu osvojila je 10.175 glasova, Narodni front Jelena Trivić 8.068, Republikanska stranka Srpske 5.652, Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić 4.837, Narod i pravda NIP 1.418, SBH stranka za BiH 1.351, HDZ BiH HSP 856 Stranka "Život" 708, Republikanci BiH 234 glasa, dok je Hrvatska seljačka stranka osvojila 183 glasa.

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