Milorad Dodik proglasio pobjedu SNSD-a!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu na Opštim izborima 2026. godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu stranke i njenih koalicionih partnera na izborima, poručivši da su ostvarili, kako je rekao, neočekivano visok rezultat.

"Hvala vam za veliku pobjedu! Proglašavam da smo pobijedili za člana Predsjedništva, za predsjednika Republike", rekao je Dodik pred pristalicama.

On je naveo da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima imati dvije trećine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam: šta ćemo tek uraditi u 20 sledećih, a? Pošto svakih 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu", rekao je Dodik.

Dodik nije iznosio konkretne brojke, navodeći da su rezultati dostupni na ekranima.

"Hoću da kažem da je izborni dan bio uspješan, da je atmosfera već sedmicama bila na našoj strani, mi smo to osjećali na svakom mjestu", rekao je Dodik.

Zahvalio je građanima koji su prisustvovali skupovima SNSD-a održanim širom Republike Srpske.

Dodik je poručio da će politički stavovi SNSD-a ostati nepromijenjeni.

"Niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavovi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koju sam dao i ja, i Željka, i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda", rekao je Dodik.

Zahvalio je, kako je naveo, svim prijateljima koji su pomogli SNSD-u, posebno govoreći o američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

"Ja ću reći, usuđujem se da to kažem, da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije sklonjena ona omražena Bidenova struktura, vjerovatno mi bi danas bili politički mrtvaci. Ali smo sada, zahvaljujući tom novom ambijentu, sada smo politički pobjednici i tek imamo namjeru da to verifikujemo", rekao je Dodik.

Zahvalio je i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, koji ih je, kako je rekao, primio i poželio im uspjeh na izborima.

Dodik je potom zahvalio aktivistima SNSD-a, navodeći da je stranački izborni štab radio sa više od 2.400 predsjednika mjesnih odbora.

"U toku dana obavili su po nekoliko razgovora sa svim predsjednicima mjesnih odbora, to je najmanje 10.000 razgovora koje smo obavili", rekao je Dodik.

Govoreći o opoziciji, Dodik je rekao da ne želi da komentariše njihove međusobne odnose nakon izbora, ali je govorio i o navodima o "porodičnom glasanju".

"Ako su mislili na nas, da smo mi imali mogućnost porodičnog glasanja, nama je to drago, jer mi smo partija koja baš i njeguje porodicu, za razliku od nekih drugih koji njeguju neke druge stvari", rekao je Dodik.

Dodik je posebno izdvojio rezultate u domu za penzionere, navodeći da je Željka Cvijanović tamo dobila svih 180 glasova, dok je Savo Minić, prema njegovim riječima, izgubio dva ili tri glasa.

"U svakom slučaju, velika i impozantna pobjeda. Mi ćemo nastaviti odgovorno da radimo, zahvalni svim našim prijateljima", rekao je Dodik.

Zahvalio je i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovom timu, poželjevši im uspjeh na izborima koji dolaze.

"Za Republiku Srpsku to veoma važno i da u tom pogledu vjerujem da ćemo ovaj talas koji smo podigli, da će on i Srbiju na taj način isto i bolje zapljusnuti i da ćemo nastaviti dalje da radimo na dobrobit srpskog naroda", rekao je Dodik.

Govoreći o budućoj politici, Dodik je rekao da izborni rezultat, prema njegovoj ocjeni, mijenja političke odnose u BiH.

"Ovo mijenja mnogo štošta. Ovo redefiniše političke odnose u Bosni i Hercegovini", rekao je Dodik.

On je ponovio stav o potrebi vraćanja na, kako je rekao, izvorni Dejtonski sporazum.

"U Bosni i Hercegovini, koja je oskrnavila Dejtonski sporazum, jedina šansa je, vidimo, da se vratimo na izvorni Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

Kao dio tog zahtjeva naveo je vraćanje Vojske Republike Srpske i granične policije, kao i drugih nadležnosti koje su, prema njegovim riječima, prenesene sa Republike Srpske.

"Indirektne poreze hoćemo u naše ruke, hoćemo obavještajnu službu u naše ruke", rekao je Dodik, dodajući da SNSD više ne želi da prihvata nadležnosti na nivou BiH za koje, kako tvrdi, ne postoji osnov u izvornom Dejtonskom sporazumu.