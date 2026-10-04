CIK BiH objavio prve preliminarne rezultate! Cvijanović, Bećirović i Filipović vode u trci za Predsjedništvo BiH

CIK BiH objavio je prve preliminarne rezultate izbora.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija BiH objavila je prve preliminarne rezultate Opštih izbora, prema kojima Željka Cvijanović ima 213.812 glasova u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, dok je Savo Minić osvojio 202.245 glasova u trci za predsjednika Republike Srpske.

U trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, prema prvim preliminarnim podacima, Marinko Božović ima 102.877 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio 67.707 glasova.

Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Denis Bećirović ima 164.369 glasova, Bakir Izetbegović 148.036, Semir Efendić 110.530, a Fahrudin Radončić 9.320 glasova.

Kada je riječ o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Darijana Filipović ima 92.854 glasa, Slaven Kovačević 55.475, a Zdenko Lučić 44.345 glasova.

Rezultati za predsjednika Republike Srpske

Prema prvim preliminarnim rezultatima CIK-a, Savo Minić ima 202.245 glasova, dok je Branko Blanuša osvojio 160.936 glasova.

Slijede Ramiz Salkić sa 6.740 glasova, Ćamil Duraković sa 4.413, Bogdan Jovandić sa 2.972, Jusuf Arifagić sa 1.939, Ivan Begić sa 1.797, Igor Balukić sa 1.712, Marko Đorđić sa 1.251, Franjo Jukić sa 866, Begija Smajić sa 823 i Ivo Kamenjašević sa 395 glasova.

Riječ je o prvim preliminarnim rezultatima nakon 80 odsto obrađenih biračkih mjesta.