logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK BiH objavio prve preliminarne rezultate! Cvijanović, Bećirović i Filipović vode u trci za Predsjedništvo BiH

CIK BiH objavio prve preliminarne rezultate! Cvijanović, Bećirović i Filipović vode u trci za Predsjedništvo BiH

Autor Haris Krhalić
0

CIK BiH objavio je prve preliminarne rezultate izbora.

CIK BiH objavio prve preliminarne rezultate izbora Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija BiH objavila je prve preliminarne rezultate Opštih izbora, prema kojima Željka Cvijanović ima 213.812 glasova u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, dok je Savo Minić osvojio 202.245 glasova u trci za predsjednika Republike Srpske.

U trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, prema prvim preliminarnim podacima, Marinko Božović ima 102.877 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio 67.707 glasova.

Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Denis Bećirović ima 164.369 glasova, Bakir Izetbegović 148.036, Semir Efendić 110.530, a Fahrudin Radončić 9.320 glasova.

Kada je riječ o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Darijana Filipović ima 92.854 glasa, Slaven Kovačević 55.475, a Zdenko Lučić 44.345 glasova.

Rezultati za predsjednika Republike Srpske

Prema prvim preliminarnim rezultatima CIK-a, Savo Minić ima 202.245 glasova, dok je Branko Blanuša osvojio 160.936 glasova.

Slijede Ramiz Salkić sa 6.740 glasova, Ćamil Duraković sa 4.413, Bogdan Jovandić sa 2.972, Jusuf Arifagić sa 1.939, Ivan Begić sa 1.797, Igor Balukić sa 1.712, Marko Đorđić sa 1.251, Franjo Jukić sa 866, Begija Smajić sa 823 i Ivo Kamenjašević sa 395 glasova.

Riječ je o prvim preliminarnim rezultatima nakon 80 odsto obrađenih biračkih mjesta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izbori 2026 rezultati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ