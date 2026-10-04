logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izetbegović vodi ispred Bećirovića, tijesna trka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH

Izetbegović vodi ispred Bećirovića, tijesna trka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH

Autor Haris Krhalić
0

Nakon prebrojanih 15.887 glasova Bakir Izetbegović vodi ispred Denisa Bećirovića. Slaven Kovačević u prednosti u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

bakir izetbegović Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Nakon prebrojanih 15.887 glasova u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović ima 6.246 glasova, Denis Bećirović 5.976, Semir Efendić 3.413, dok je Fahrudin Radončić osvojio 252 glasa.

U trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, nakon prebrojanih 3.316 glasova, Slaven Kovačević ima 1.352 glasa, Darijana Filipović 1.237 , dok je Zdenko Lučić osvojio 727 glasova.

Riječ je o prvim rezultatima koji stižu iz SDA nakon dijela prebrojanih glasova. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izbori 2026 rezultati SDA SDP BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ