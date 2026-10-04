Izetbegović vodi ispred Bećirovića, tijesna trka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH

Nakon prebrojanih 15.887 glasova Bakir Izetbegović vodi ispred Denisa Bećirovića. Slaven Kovačević u prednosti u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Nakon prebrojanih 15.887 glasova u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović ima 6.246 glasova, Denis Bećirović 5.976, Semir Efendić 3.413, dok je Fahrudin Radončić osvojio 252 glasa.

U trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, nakon prebrojanih 3.316 glasova, Slaven Kovačević ima 1.352 glasa, Darijana Filipović 1.237 , dok je Zdenko Lučić osvojio 727 glasova.

Riječ je o prvim rezultatima koji stižu iz SDA nakon dijela prebrojanih glasova.