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SNSD saopštio prve rezultate: Savo Minić u prednosti ispred Branka Blanuše

SNSD saopštio prve rezultate: Savo Minić u prednosti ispred Branka Blanuše

Autor Haris Krhalić
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SNSD saopštio prve rezultate izbora. Savo Minić ima 45.500 glasova, a Branko Blanuša 33.000. Željka Cvijanović u prednosti.

SNSD saopštio prve rezultate: Savo Minić u prednosti ispred Branka Blanuše Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radovan Kovačević saopštio je prve rezultate ovogodišnjih izbora, prema kojima kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 45.500 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 33.000 glasova.

Prednost ima i kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prema ovim podacima osvojila 31.400 glasova.

Marinko Božović ima 15.000 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio 6.000 glasova.

Riječ je o prvim podacima koje je saopštio SNSD.

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Hvala što ste poslali vijest.

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