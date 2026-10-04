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Stotine birača vraćene kući: Zbog kvara na skeneru zatvoreno biračko mjesto u Sarajevu

Stotine birača vraćene kući: Zbog kvara na skeneru zatvoreno biračko mjesto u Sarajevu

Autor Dušan Volaš
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Biračko mjesto na Šumarskom fakultetu u Sarajevu trenutno je zatvoreno zbog kvara na skenerima za glasanje, zbog čega su stotine građana bile primorane da se vrate kućama.

Zbog kvara na skeneru zatvoreno biračko mjesto u Sarajevu Izvor: Mondo/Slaven Petković

Problemi sa tehničkom opremom na ovom biralištu u opštini Novo Sarajevo traju još od 13 časova. Prema navodima sarajevskih medija, skeneri su u jednom trenutku kratko proradili, ali se kvar ubrzo ponovio, što je dovelo do potpunog prekida izbornog procesa na ovoj lokaciji.

Frustracija među građanima je sve veća, a isti izvori navode da su pojedini birači pokazali veliku upornost dolazeći i po dva puta na biračko mjesto. Međutim, ni iz drugog pokušaja nisu uspjeli da ostvare svoje građansko pravo i ubace glasačke listiće.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Novo Sarajevo, Jasna Nikšić, oglasila se ranije povodom ovog incidenta. Ona je potvrdila da je problem prijavljen i izjavila da je tehnička podrška već na terenu, te da intenzivno pokušavaju da otklone problem sa skenerom kako bi se glasanje nastavilo u najkraćem mogućem roku.

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Tagovi

opšti izbori 2026. Izbori 2026 Sarajevo

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