Stotine birača vraćene kući: Zbog kvara na skeneru zatvoreno biračko mjesto u Sarajevu

Biračko mjesto na Šumarskom fakultetu u Sarajevu trenutno je zatvoreno zbog kvara na skenerima za glasanje, zbog čega su stotine građana bile primorane da se vrate kućama.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Problemi sa tehničkom opremom na ovom biralištu u opštini Novo Sarajevo traju još od 13 časova. Prema navodima sarajevskih medija, skeneri su u jednom trenutku kratko proradili, ali se kvar ubrzo ponovio, što je dovelo do potpunog prekida izbornog procesa na ovoj lokaciji.

Frustracija među građanima je sve veća, a isti izvori navode da su pojedini birači pokazali veliku upornost dolazeći i po dva puta na biračko mjesto. Međutim, ni iz drugog pokušaja nisu uspjeli da ostvare svoje građansko pravo i ubace glasačke listiće.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Novo Sarajevo, Jasna Nikšić, oglasila se ranije povodom ovog incidenta. Ona je potvrdila da je problem prijavljen i izjavila da je tehnička podrška već na terenu, te da intenzivno pokušavaju da otklone problem sa skenerom kako bi se glasanje nastavilo u najkraćem mogućem roku.