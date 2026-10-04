MUP RS do 16 časova zabilježio tri incidenta: Fizički i verbalni napadi na biračkim mjestima u Srpskoj

Proces glasanja u Republici Srpskoj odvija se mirno, a Štabu Ministarstva unutrašnjih poslova do 16 časova prijavljena su tri incidenta na biračkim mjestima u Foči, Derventi i Zvorniku, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

"Proces glasanja na Opštim izborima na području Republike Srpske se odvija mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima", navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a pojašnjavaju da je prvi incident zabilježen u 9.45 časova u mjestu Čelebići kod Foče, kada je posmatrač inicijala M.R. fizički napao P.O, člana Izborne komisije. Njemu je izdat prekršajni nalog zbog tuče i fizičkog napada.

Drugi slučaj evidentiran je u 12.20 časova na biračkom mjestu Pojezna u Derventi.

"Policijski službenici postupali su po prijavi lica N.B. da ga je verbalno napalo lice D.V. Protiv prijavljenog će nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog vrijeđanja", ističe se u saopštenju.

Treće narušavanje javnog reda i mira prijavljeno je u 15 časova u Diviču kod Zvornika, gdje je muškarac A.K. upućivao uvrede predsjednici tog biračkog mjesta. Zbog svađe, vike i nepristojnog ponašanja, uručen mu je prekršajni nalog.

Iz MUP-a podsjećaju građane da su im danas do 19 časova na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, uključujući referate za lične karte, prebivališta, boravišta i JMB.

Takođe, na snazi su i posebne bezbjednosne mjere povodom održavanja izbora.

"Ministar unutrašnjih poslova izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme, kao i zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Srpskoj", navode iz MUP-a, dodajući da ova zabrana važi do ponedjeljka u 6.00 časova. Izuzetak od zabrane odnosi se samo na prevoz protivgradnih raketa i pirotehničkih sredstava za najavljene vatromete.