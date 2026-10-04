"Pod lupom": Zabilježeno 46 težih kršenja izbornih pravila, kašnjenja na dijelu biračkih mjesta

Koalicija "Pod lupom" predstavila je prve nalaze građanskog, nestranačkog posmatranja izbornog dana, prema kojima je do 9.30 časova zabilježeno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Kako je saopšteno na konferenciji za medije, kršenja se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, probleme sa izbornim materijalom i nepoštovanje procedura na biračkim mjestima.

Prema njihovim podacima, 52,1 odsto posmatranih biračkih mjesta otvoreno je tačno u 7.00 časova, dok je 37 odsto otvoreno sa kašnjenjem do 15 minuta. Do 8.00 časova otvoreno je još 10,1 odsto biračkih mjesta, dok je 0,8 odsto otvoreno nakon 8.00 časova.

Iz Koalicije navode da su kašnjenja nešto izraženija nego u prethodnim izbornim ciklusima. Na Lokalnim izborima 2024. godine, prema njihovim podacima, 76 odsto biračkih mjesta otvoreno je tačno u 7.00 časova.

"Navedena kašnjenja mogu biti povezana i sa pripremom biračkih mjesta sa izbornim tehnologijama, ali i sa pripremom izborne administracije", saopšteno je iz ove Koalicije.

Koalicija "Pod lupom" angažovala je ukupno 888 građanskih, nestranačkih posmatrača koji prate izborni proces od otvaranja biračkih mjesta, preko glasanja i primjene novih izbornih tehnologija, do zatvaranja biračkih mjesta, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala.

Dodaju da na 7,6 odsto posmatranih biračkih mjesta svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni u 6.00 časova, kada su prema procedurama trebali biti na biračkom mjestu.

Kada je riječ o novim izbornim tehnologijama, iz "Pod lupom" navode da su one prije otvaranja biračkih mjesta bile stavljene u funkciju na 99 odsto posmatranih biračkih mjesta. Procedure štampanja početnih izvještaja ispoštovane su na 98,8 odsto biračkih mjesta, dok je na svim tim mjestima posmatračima omogućen uvid u izvještaj.

Istovremeno, na 2,7 odsto biračkih mjesta operater za nove tehnologije nije bio prisutan u 6.00 časova, dok na dva odsto biračkih mjesta nisu bila vidno istaknuta propisana uputstva biračima za označavanje i skeniranje glasačkih listića.

Iz Koalicije navode da na većini biračkih mjesta njihovi posmatrači nisu imali problema sa pristupom. Određeni problemi zabilježeni su na 1,6 odsto biračkih mjesta, ali su, kako tvrde, blagovremeno otklonjeni.

"Pozivamo sve birače da danas izađu na izbore. Birač ne treba imati strah od novih tehnologija. One nisu uvedene da bi nam otežale ostvarivanje biračkog prava, nego da bi nam to pravo dodatno zaštitile", poručili su iz Koalicije "Pod lupom".

Iz ove koalicije podsjećaju građane da sve izborne nepravilnosti mogu prijaviti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem njihovog onlajn obrasca. Prijave je moguće podnijeti i anonimno.

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(Mondo)