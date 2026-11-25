Poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" okupili su se ispred PS Voždovac kako bi podržali Dragana J. Vučićevića, a među njima je i Dijana Hrkalović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" okupili su se ispred Policijske stanice Voždovac nakon što su napustili sednicu Narodne skupštine Srbije, kako bi pružili podršku vlasniku i glavnom uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću, koji je danas uhapšen.

Među okupljenima je i Dijana Hrkalović, a na fotografijama sa lica mjesta vidi se da su poslanici došli ispred policijske stanice nakon što je u parlamentu saopštena vijest o Vučićevićevom privođenju.

Vidi opis Poslanici SNS došli da pruže podršku Draganu J. Vučićeviću: Među njima i Dijana Hrkalović (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsjetimo, šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić obavestio je poslanike tokom sjednice da je Dragan J. Vučićević priveden.

Pogledajte 00:51 Vučić rekao da je uhapšen Dragan J Vučićević Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

Nakon desetominutne pauze, poslanici njegove poslaničke grupe napustili su skupštinsku salu i uputili se ka Policijskoj stanici Voždovac.

Ispred policijske stanice obratio se i Vukašin Vučićević, sin vlasnika "Informera", koji je zahvalio okupljenima na podršci njegovom ocu i ocijenio da je riječ o političkom progonu zbog novinarskog posla.

"Prije svega, da se zahvalim svim ljudima koji su došli da pruže podršku mom ocu. Koliko sam razumio advokata, sve što mu se stavlja na teret ne predstavlja osnov za zadržavanje. Kako mi je rečeno, riječ je o krivičnim djelima izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde", rekao je Vukašin.

On je istakao da smatra da je privođenje njegovog oca politički motivisano.

"Ovo je čist politički progon. U izjavi koju je moj otac morao da da stoje riječi da on to neće potpisati i da je to politički progon. I svaka mu čast na tome. Kratka poruka svima onima koji nas progone: istina ne može da se ućutka. Borićemo se do posljednjeg daha, makar nas sve zatvorili. Borićemo se i nikada nećemo odustati", poručio je on.

Vidi opis Poslanici SNS došli da pruže podršku Draganu J. Vučićeviću: Među njima i Dijana Hrkalović (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vukašin Vučićević osvrnuo se i na odnos policijskih službenika prema njegovom ocu, navodeći da nije imao primjedbe na njihovo postupanje.

"Ne mogu ništa protiv policajaca da kažem, dozvolili su da mu se dostave lijekovi. Poslije nekog vremena su mene i ženu mog oca izbacili i rekli da moramo da idemo, kao i da možemo da mu dostavimo lijekove kada donesemo izvještaj ljekara. Ne vidim razlog za zadržavanje i progon. Progone ga isključivo zbog novinarskog posla", rekao je Vukašin.

Podsjetimo, Draganu J. Vučićeviću određeno je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde. On će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnog tužioca Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 26. novembra.

(Mondo)