Glavni urednik "Informera" biće priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 26. novembra, nakon što mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac donijeto je Rješenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvrđio krivično djelo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično djelo Ometanje pravde čl.336b KZ.

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu dana 26.11.2026 godine.

Podsjetimo, vlasnik i glavni urednik televizije "Informer" priveden je jutros na oko 50 metara od zgrade te medijske kuće, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac.

Vijest o njegovom privođenju izazvala je brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama, uključujući objavu studenata "Filozofi u blokadi" koji su je pozdravili.

Informaciju o hapšenju na današnjoj sjednici Narodne skupštine Srbije saopštio je i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, na šta su poslanici Studentske liste reagovali aplauzom.

Nakon desetominutne pauze, poslanici grupe "Srbija pobeđuje" napustili su skupštinsku salu i uputili se ispred Policijske stanice Voždovac kako bi mu pružili podršku.

(Mondo)