Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić primljena je jutros u Urgentni centar UKC RS.
Nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja Šljivićeva je otpuštena iz bolnice.
Kako su za "Nezavisne novine" rekli iz Univerzitetsko- kliničkog centra Republike Srpske pacijentkinja je primljena u Urgentni centar zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon čega je obavljena potrebna dijagnostika i primijenjena odgovarajuća terapija.
"Nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja, pacijentica je otpuštena iz bolnice", rekli su iz UKC RS.
Podsjećamo njoj je pozlilo nakon što je sprovedena u Republičko javno tužilaštvo, te je prevezana na UKC RS, a nakon ljekarskog pregleda vraćena je u prostorije Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva.
Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić uhapšena je juče u akciji "Emisar", u kojoj su uhapšeni i ratni komandant u Srebrenici Naser Orić, te Mesud i Mustafa Mustafić i advokat Siniša Derganc.
(Mondo)