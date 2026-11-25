Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić primljena je jutros u Urgentni centar UKC RS.

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Nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja Šljivićeva je otpuštena iz bolnice.

Kako su za "Nezavisne novine" rekli iz Univerzitetsko- kliničkog centra Republike Srpske pacijentkinja je primljena u Urgentni centar zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon čega je obavljena potrebna dijagnostika i primijenjena odgovarajuća terapija.

"Nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja, pacijentica je otpuštena iz bolnice", rekli su iz UKC RS.

Podsjećamo njoj je pozlilo nakon što je sprovedena u Republičko javno tužilaštvo, te je prevezana na UKC RS, a nakon ljekarskog pregleda vraćena je u prostorije Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva.

Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić uhapšena je juče u akciji "Emisar", u kojoj su uhapšeni i ratni komandant u Srebrenici Naser Orić, te Mesud i Mustafa Mustafić i advokat Siniša Derganc.

(Mondo)