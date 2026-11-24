Apelacioni sud u Beogradu ukinuo rješenje kojim je pomilovan Marko Pavlović koji je pregazio studentkinju Sonju Ponjavić u Beogradu.

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Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rješenje Višeg suda u Beogradu kojem je Marku Pavloviću, optuženom za pokušaj ubistva studentkinje Sonje Ponjavić, ukinut pritvor, javlja "Insajder". Otac Sonje Ponjavić, Ratko Ponjavić, je ovo potvrdio u razgovoru za "N1".

"Nisu mogli da napišu ni pomilovanje kako treba, pogrešili su tačku krivičnog zakonika. Sve se vraća na početak i on se, kako sam razumeo, vraća u zatvor. Ovo je mala pravda", izjavio je Ratko Ponjavić.

Apelacioni sud je ukidanjem rješenja Višeg suda vratio predmet na ponovno odlučivanje, pozivajući se na proceduralne propuste Višeg suda u beogradu koje je ukidanje pritvora temeljilo na rješenju o pomilovanju koje je doneo bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pomilovano je ukupno 49 osoba.

Shocking! Driver hits student outside the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, SerbiaStudents were gathering for a 15-minutes tribute to victims of the Novi Sad train station collapse when the accident happened.Student severely injured, rushed to the hospital. https://t.co/ykdv4VZuT9 — Global Dissident (@GlobalDiss)January 16, 2025

Marko Pavlović je automobilom udario studentkinju Sonju Ponjavić na uglu Ruzveltove i Ulice kraljice Marije 16. januara 2025. godine u centru Beograda na skupu na kom se odavala pošta žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je stradalo 16 osoba 1. novembra 2024. godine. Vozač je ubrzo uhapšen istog dana, a Sonja Ponjavić je zadobila teške tjelesne povrede. Njemu se sudilo za teško ubistvo u pokušaju.