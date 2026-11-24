U BiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, dok su u Hercegovini mogući obilniji pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana na jugu i zapadu počinje kiša, koja se prema večeri širi ka ostalim predjelima.

U Hercegovini se lokalno očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine uveče, a u ostalim predjelima padavine će biti slabe i povremene, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla.

U Hercegovini i višim predjelima duvaće umjeren i jak vjetar, južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab i promjenljiv ili sjeveroistočni.

Minimalnu temperaturu vazduha kretaće se od minus četiri do jedan, na jugu do četiri, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH danas pretežno vedro, uz postepeno naoblačenje u Krajini gdje je mjestimično zabilježen slab snijeg ili kiša.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 10, Čemerno nula, Kalinovik i Sokolac jedan, Han Pijesak i Bihać dva, Kneževo, Mrakovica i Novi Grad tri, Gacko, Mrkonjić Grad, Jajce i Sarajevo četiri, Drinić, Srebrenica, Šipovo i Sanski Most pet, Prijedor šest, Višegrad, Doboj, Zvornik, Rudo, Srbac i Tuzla sedam, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Ribnik osam, Mostar i Trebinje 11 i Neum 13 stepeni Celzijusovih.