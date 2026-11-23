Nesavjesni pojedinci oštetili su više od 15 stabala na Bulevaru Milutina Milankovića i uništili sadnice ukrasnog grmlja kod Pravnog fakulteta. Iz Grada apeluju na građane da čuvaju javne zelene površine.

Kako su naveli u Odjeljenju za komunalne poslove, oštećeno je više od 15 stabala, dok je na prostoru novoizgrađenog amfiteatra uništeno više sadnica ukrasnog grmlja berberisa, čime je pričinjena šteta na javnim zelenim površinama u koje je Grad ulagao s ciljem stvaranja ljepšeg i uređenijeg okruženja za sve sugrađane.

– Ovakvi postupci predstavljaju nedopustiv odnos prema zajedničkoj imovini i naporima koji se ulažu u ozelenjavanje i uređenje javnih prostora – navode iz Odjeljenja.

Osuđujući ovaj čin vandalizma, iz resornog Odjeljenja podsjećaju da očuvanje postojećeg zelenila, kao i ulaganje u nove zasade, ima veliki značaj za zdraviju životnu sredinu, kvalitetniji život i ljepši izgled našeg grada.

– Posebno zabrinjava činjenica da su na meti nesavjesnih pojedinaca stabla i ukrasno zelenilo na javnim površinama koje se kontinuirano uređuju i ozelenjavaju, čime se direktno narušavaju izgled i kvalitet prostora namijenjenog svim građanima – naveli su.

Grad Banjaluka nastaviće aktivnosti na ozelenjavanju i uređenju javnih površina, a sugrađanima je upućen apel da čuvaju zajedničku imovinu i da svaki oblik vandalizma i uništavanja javnih dobara prijave nadležnim službama.

Čuvanje javnih površina i zelenila zajednička je odgovornost svih nas, jer grad koji gradimo i uređujemo danas ostavljamo generacijama koje dolaze.

(Mondo)